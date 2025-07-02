13:37  02 липня
На Волині авто злетіло в кювет і перекинулось: водій загинув
11:32  02 липня
У Києві затримали водія таксі, який побив співачку Тоню Матвієнко
10:22  02 липня
Масове отруєння шаурмою на Вінниччині: до лікарні потрапили 25 осіб
UA | RU
UA | RU
02 липня 2025, 21:35

Заставу за Олексія Чернишова внесли дружина та ще дві компанії, які заперечують свою участь

02 липня 2025, 21:35
Читайте также на русском языке
фото: Українська правда
Читайте также
на русском языке

Заставу внесли три суб’єкти, однак двоє з них заперечують свою причетність до цього

Про це повідомляє "Схеми" (Радіо Свобода), передає RegioNews.

Віцепрем’єр-міністр з питань національної єдності Олексій Чернишов, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні хабаря, вийшов під заставу, яку внесли його дружина та ще двоє суб’єктів.

За інформацією джерел видання "Схеми", Світлана Чернишова внесла 10 мільйонів гривень застави. Ще 44 мільйони надала Дарія Бедя, а 66 мільйонів гривень сплатило ТОВ "Форавто тор". Ця компанія, зареєстрована у квітні 2025 року, спеціалізується на оптовій торгівлі автомобільними деталями. Її єдиним власником і директором є Едуард Мартиненко, який у коментарі "Схемам" підтвердив керівництво компанією, але заперечив знання про внесення застави від імені фірми.

Дарія Бедя, яка за даними ЗМІ очолює маркетинг у девелоперській групі DIM (Development Investment Management), що займається житловою та офісною нерухомістю в Києві та області, відмовилася коментувати внесення застави.

Нагадаємо, що 2 липня Вищий антикорупційний суд призначив Чернишову запобіжний захід у вигляді застави на суму 120 мільйонів гривень.

Крім того, на нього покладено низку обов’язків, зокрема: прибувати за викликом детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання і роботи, не виїжджати за межі України та уникати контакту з іншими підозрюваними й свідками. Водночас суд відмовив у тимчасовому відстороненні Чернишова від посади, як цього вимагали детективи НАБУ.

Нагадаємо, Міністерство без людей і грошей: у Кабміні розглядають ліквідацію Міністерства національної єдності.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд НАБУ залог Олексій Чернишов Міністерство звільнення
Заробляла на дітей: на Київщині за державну зраду судили багатодітну матір-одиначку
02 липня 2025, 19:45
Викрито зловживання у державних закупівлях гвинтівок: збитки для Міноборони - понад 33 млн грн
02 липня 2025, 17:05
За підозрюваного у корупції віцепрем’єра Чернишова внесли 120 млн грн застави
02 липня 2025, 16:18
Всі новини »
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
У Польші встановили день пам’яті жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА: президент вже підписав указ
02 липня 2025, 22:05
Стало відомо, чому Зеленський саме зараз забрав громадянство в глави УПЦ МП Онуфрія
02 липня 2025, 21:49
На Дніпропетровщині депутат і "смотрящій" організували бізнес "чорних лісорубів"
02 липня 2025, 21:33
Через надзвичайну подію у Житомирі рух на трасі Київ - Чоп перекрито: як об’їхати
02 липня 2025, 21:06
Вдалося повернути до України ще одну групу підлітків з окупованих територій
02 липня 2025, 20:40
Жахлива трагедія на трасі Київ-Житомир: згорів автобус, десятки авто, є загиблі та багато поранених
02 липня 2025, 20:10
Заробляла на дітей: на Київщині за державну зраду судили багатодітну матір-одиначку
02 липня 2025, 19:45
День жалоби 3 червня на Дніпропетровщині: дві громади вшановують загиблих у Гуляйполі
02 липня 2025, 19:33
Окупанти атакували Дніпропетровщину: поранені 7 людей, серед них - неповнолітня
02 липня 2025, 19:01
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »