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Заставу внесли три суб’єкти, однак двоє з них заперечують свою причетність до цього

Про це повідомляє "Схеми" (Радіо Свобода), передає RegioNews.

Віцепрем’єр-міністр з питань національної єдності Олексій Чернишов, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні хабаря, вийшов під заставу, яку внесли його дружина та ще двоє суб’єктів.

За інформацією джерел видання "Схеми", Світлана Чернишова внесла 10 мільйонів гривень застави. Ще 44 мільйони надала Дарія Бедя, а 66 мільйонів гривень сплатило ТОВ "Форавто тор". Ця компанія, зареєстрована у квітні 2025 року, спеціалізується на оптовій торгівлі автомобільними деталями. Її єдиним власником і директором є Едуард Мартиненко, який у коментарі "Схемам" підтвердив керівництво компанією, але заперечив знання про внесення застави від імені фірми.

Дарія Бедя, яка за даними ЗМІ очолює маркетинг у девелоперській групі DIM (Development Investment Management), що займається житловою та офісною нерухомістю в Києві та області, відмовилася коментувати внесення застави.

Нагадаємо, що 2 липня Вищий антикорупційний суд призначив Чернишову запобіжний захід у вигляді застави на суму 120 мільйонів гривень.

Крім того, на нього покладено низку обов’язків, зокрема: прибувати за викликом детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання і роботи, не виїжджати за межі України та уникати контакту з іншими підозрюваними й свідками. Водночас суд відмовив у тимчасовому відстороненні Чернишова від посади, як цього вимагали детективи НАБУ.

Нагадаємо, Міністерство без людей і грошей: у Кабміні розглядають ліквідацію Міністерства національної єдності.