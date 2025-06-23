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23 червня 2025, 17:43

Корупція у Мінрегіоні: Чернишову оголосили підозру

23 червня 2025, 17:43
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Фото з відкритих джерел
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Міністр національної єдності Олексій Чернишов прийшов до НАБУ. Там він отримав підозру по справі про масштабну корупційну схему

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

НАБУ повідомили про підозру Олексію Чернишову, чинному віцепрем'єр-міністру, який раніше був головою Міністерства розвитку громад і територій. Відомо, що підозру йому оголосили у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

У справі про масштабну корупційну схему в будівельній сфері за участю топпосадовців держави Чернишов став шостим підозрюваним.

За даними правоохоронців, організатором схеми був один із забудовників. Він звертався до голови Мінрегіону, який разом із держсекретарем Мінрегіону, радником міністра та директоркою держпідприємства створив умови для передачі ділянки цьому ДП. Договори були укладені незаконно: різниця між ціною зі "знижкою" та ринковою вартістю перевищила мільярд гривень.

"За успішну реалізацію оборудки забудовник "винагородив" міністра та визначених ним осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн", - кажуть в НАБУ.

Чернишов прийшов до НАБУ самостійно. У Facebook він написав, що розмова з детективами тривала понад дві години.

"Вдячний за коректне та поважне ставлення. Запевнив, що такий підхід є взаємним та підтвердив готовність до повної співпраці в юридичній площині. Ознайомлююся з усіма наданими документами", - пише Чернишов.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП повідомляли про підозри оточенню колишнього очільника Нафтогазу Олексія Чернишова. За даними правоохоронців, викрили корупційну схему за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад мільярд збитків.

Зокрема, колишньому члену правління НАК "Нафтогаз України" Василю Володіну, якого також пов'язують з Чернишовим, обрали запобіжний захід: його вирішили взяти під варту на 60 днів до 17 серпня (альтернатива — застава в розмірі 20 мільйонів гривень).

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