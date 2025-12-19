Росіяни знову атакували енергосистему: без світла п'ять областей

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вночі 19 грудня ворог атакував енергооб'єкти у кількох регіонах України. Станом на ранок без електропостачання залишаються споживачі в Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій та Донецькій областях

Про це повідомило "Укренерго", передає RegioNews.

Зазначається, що в у тих місцях, де це дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. На інших об'єктах енергетики очікують дозволу від військових.

У компанії додали, що через попередні масовані атаки на енергосистему у більшості регіонів сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання. Зокрема, діють графіки обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів, а також здійснюються погодинні відключення.

Час вимушених знеструмлень можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго.

Нагадаємо, в ніч на 19 грудня росіяни запустили по Україні близько 160 ударних безпілотних літальних апаратів. Зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 23 локаціях.

Так, цієї ночі російські війська нанесли удар по енергетичній інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого виникла пожежа на одному з об'єктів. Окрім того, внаслідок атаки також пошкоджено транспортну інфраструктуру, а у п'ятиповерховому житловому будинку вибито вікна.