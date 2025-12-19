09:58  19 грудня
Смертельна ДТП на Запоріжжі: загинули дві жінки, дитина та чоловік у лікарні
09:26  19 грудня
Фейковий поліцейський із соцмереж: киянина оштрафували на 34 000 грн
08:25  19 грудня
На Львівщині десятикласник приніс до школи пневматичний пістолет
19 грудня 2025, 12:13

Росіяни знову атакували енергосистему: без світла п'ять областей

19 грудня 2025, 12:13
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Вночі 19 грудня ворог атакував енергооб'єкти у кількох регіонах України. Станом на ранок без електропостачання залишаються споживачі в Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій та Донецькій областях

Про це повідомило "Укренерго", передає RegioNews.

Зазначається, що в у тих місцях, де це дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. На інших об'єктах енергетики очікують дозволу від військових.

У компанії додали, що через попередні масовані атаки на енергосистему у більшості регіонів сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання. Зокрема, діють графіки обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів, а також здійснюються погодинні відключення.

Час вимушених знеструмлень можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго.

Нагадаємо, в ніч на 19 грудня росіяни запустили по Україні близько 160 ударних безпілотних літальних апаратів. Зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 23 локаціях.

Так, цієї ночі російські війська нанесли удар по енергетичній інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого виникла пожежа на одному з об'єктів. Окрім того, внаслідок атаки також пошкоджено транспортну інфраструктуру, а у п'ятиповерховому житловому будинку вибито вікна.

19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
