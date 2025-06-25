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25 червня 2025, 19:15

Олексія Чернишова в Україну повертала розвідка - ЗМІ

25 червня 2025, 19:15
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Фото з відкритих джерел
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Журналісти Української правди поділились новими подробицями закордонного відрядження Олексія Чернишова. За даними ЗМІ, чиновник повернувся в Київ не зовсім за власним бажанням

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

За даними ЗМІ, після того, як чиновники з його оточення отримали підозри, Олексій Чернишов просив Кабмін продовжити його відрядження за кордоном до 21 червня. Цю інформацію підтвердили й в НАБУ, куди журналісти звернулись із запитом.

"Водночас Кабінет Міністрів України повідомив, що 13 червня 2025 року (вже після вручення підозр п'ятьом особам у вказаному провадженні) Міністерство звернулося до Кабінету Міністрів України із проханням погодити закордонне відрядження особи з 15 по 21 червня 2025 року (з урахуванням часу в дорозі) до Республіки Австрія, Французької Республіки та Республіки Польща", - кажуть в НАБУ.

За інформацією Української правди, "поверненням міністра" в Київ займались навіть розвідники.

Фото: УП

Нагадаємо, раніше міністр національної єдності Чернишов був за кордоном у відрядженні. В той самий час правоохоронці оголосили про підозру деяким колишнім чиновникам з його оточення на тлі корупційного скандалу. Тоді з'являлись повідомлення, що нібито Олексій Чернишов не збирається повертатися в Україну.

Проте вже згодом міністр національної єдності все ж повернувся в Київ. Він самостійно відвідав НАБУ й отримав підозру. Відомо, що підозру йому оголосили у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Уже 27 червня Вищий антикорупційний суд буде обирати Чернишову запобіжний захід. Повідомлялось, що прокуратура збирається просити про заставу для нього. Тобто, щоб він міг уникнути тримання під вартою.

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