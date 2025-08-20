Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

На початку року депутат у кафе зустрівся з чоловіком, який хотів поновити на службі свого знайомого. Тоді депутат з'ясував, що його співрозмовник не працює та має бажання офіційно працевлаштуватися до державного органу. Він вирішив цим скористатися і пообіцяв допомогу з працевлаштуванням за гроші.

За півтора місяця вони знову зустрілись. На цій зустрічі вже була озвучена сума "послуги": 10 тисяч доларів. Водночас депутат запевнив співрозмовника, що заплачені гроші він потім легко заробить в АРМА у стислий строк завдяки корупції та іншим злочинам. Тим самим дав зрозуміти, що робота в АРМА, нібито, дає можливість незаконних надприбутків.

Під час отримання грошей депутата викрили. Вважається, що він не мав реальних можливостей працевлаштувати чоловіка. Тому його дії розцінювали як шахрайство.

До суду надійшла угода про визнання винуватості. Депутат і прокурор домовилися про 4 позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на строк 1 рік.

Зазначається, що Мелашенко обрався до Житомирської облради у 2020 році від партії "ОПЗЖ". На президентських виборах 2019 року він був довіреною особою кандидата Юрія Бойка в Житомирській області.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі викрили чоловіка, який торгував посадами в прокуратурі. За цю "послугу" він просив 25 тисяч євро.