Чернишов прокоментував підозру у справі про корупцію в Мінрегіоні

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Міністр національної єдності Олексій Чернишов назвав оголошену йому підозру "історією про книжки та знижки". Таку заяву він зробив перед засіданням Вищого антикорупційного суду, де йому обирають запобіжний захід

Про це повідомляє "Громадське", передає RegioNews.

За версією слідства, мова йде про корупційні домовленості, коли Олексій Чернишов очолював Мінрегіон.

Згідно з матеріалами справи, забудовник начебто запропонував посадовцям неправомірну вигоду в обмін на землю під житлову забудову. Йдеться про знижки на квартири у вже зведених ЖК.

Також у справі фігурує подарунок – книга Григорія Сковороди, вартістю близько тисячі доларів. Слідство вважає її частиною неправомірної вигоди.

Як відомо, наразі ВАКС обирає Чернишову запобіжний захід. Це повинно було статися раніше, але засідання перенесли через його участь у роботі уряду.

Нагадаємо, 27 червня НАБУ та САП подали до ВАКС клопотання про відсторонення Чернишова від займаної посади, а також заставу в 120 мільйонів гривень.

Підозру від НАБУ за справою про корупцію в Мінрегіоні Чернишов отримав 23 червня. За інформацією "Української правди", "поверненням міністра" до Києва займались навіть розвідники.

Раніше правоохоронці повідомляли про підозри оточенню Чернишова. Йдеться про викриту корупційну схему за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад мільярда збитків.

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