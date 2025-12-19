Побив матір до смерті: на Львівщині чоловіку загрожує до 10 років тюрми

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Львівщині до суду скерували справу 40-річного мешканця Львівського району, обвинуваченого у смертельному побитті матері

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 26 жовтня близько 22:30 між чоловіком та його 67-річною матір'ю виник раптовий конфлікт.

Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, зловмисник завдав жінці кілька ударів кулаками в голову, а після того як вона впала, продовжив бити її по різних частинах тіла.

Потерпілу з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували, однак наступного дня вона померла в лікарні, попри зусилля медиків.

Наразі слідство завершене, а обвинувальний акт направлено до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

