09:58  19 грудня
Смертельна ДТП на Запоріжжі: загинули дві жінки, дитина та чоловік у лікарні
09:26  19 грудня
Фейковий поліцейський із соцмереж: киянина оштрафували на 34 000 грн
08:25  19 грудня
На Львівщині десятикласник приніс до школи пневматичний пістолет
19 грудня 2025, 11:36

Побив матір до смерті: на Львівщині чоловіку загрожує до 10 років тюрми

19 грудня 2025, 11:36
На Львівщині до суду скерували справу 40-річного мешканця Львівського району, обвинуваченого у смертельному побитті матері

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 26 жовтня близько 22:30 між чоловіком та його 67-річною матір'ю виник раптовий конфлікт.

Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, зловмисник завдав жінці кілька ударів кулаками в голову, а після того як вона впала, продовжив бити її по різних частинах тіла.

Потерпілу з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували, однак наступного дня вона померла в лікарні, попри зусилля медиків.

Наразі слідство завершене, а обвинувальний акт направлено до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, на Прикарпатті затримали чоловіка, який забив сусіда до смерті. Поліцейські оперативно розшукали підозрюваного за місцем проживання. Чоловік визнав свою вину. Йому повідомили про підозру.

У Києві чоловік посеред вулиці пограбував пенсіонерку
18 грудня 2025, 20:15
У Києві кур'єр Glovo вдарив кастетом батька відомого блогера
18 грудня 2025, 13:28
На Закарпатті двоє чоловіків жорстоко побили пенсіонерку заради вина
17 грудня 2025, 15:27
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Трирічного хлопчика, який залишився без батьків у Єгипті, повернули в Україну
19 грудня 2025, 12:36
Росіяни знову атакували енергосистему: без світла п'ять областей
19 грудня 2025, 12:13
НАБУ прийшло з обшуками до мера Луцька Поліщука
19 грудня 2025, 11:56
На Полтавщині вантажівки влетіли одна в одну
19 грудня 2025, 11:55
Гараж у Києві перетворили на нарколабораторію: вилучено понад 154 кг наркотиків
19 грудня 2025, 11:22
Харківщина під вогнем: одна людина загинула, семеро постраждали
19 грудня 2025, 10:46
Гроші для України в ЄС знайшли, але осад залишився
19 грудня 2025, 10:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
