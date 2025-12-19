Трирічного хлопчика, який залишився без батьків у Єгипті, повернули в Україну

Фото: Telegram/Дмитро Лубінець

В Україну з Каїру повернули трирічного хлопчика, який у жовтні залишився без батьківського піклування в Єгипті

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

За його словами, дитина тимчасово перебувала в родині громадянки України, яка проживає в Каїрі, відповідно до рішення місцевої прокуратури.

На Батьківщині на хлопчика чекали рідні – сестра, бабуся, дядько та двоє старших братів.

Для повернення дитини працівники Офісу омбудсмана провели комплексну роботу спільно з Міністерством закордонних справ України, службою у справах дітей Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та дипломатичними установами України за кордоном.

До процесу також долучилася міжнародна організація Save the Children, яка надала підтримку родині.

Лубінець наголосив, що повернення хлопчика відбулося з урахуванням найкращих інтересів дитини та подякував усім установам і партнерам, які сприяли цьому процесу.

Нагадаємо, 5 грудня на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну групу дітей з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Цього разу було звільнено 18 дітей віком від 2 до 17 років. Усі вони тривалий час перебували під тиском з боку окупаційних адміністрацій та російських військових.