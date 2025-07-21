Менше міністерств — більше функцій: уряд скоротив і об'єднав відомства

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Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає RegioNews.

Так, Міністерство соціальної політики перейменовано на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України. До нього приєднано Міністерство національної єдності. Нове міністерство отримало всі повноваження, майно та бюджетні призначення попередньої структури.

Також Міністерство економіки стало Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України. Уряд ліквідував Міністерство аграрної політики та продовольства та Міністерство захисту довкілля, передавши їхні функції новому міністерству.

Крім того, ліквідовано Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, а його повноваження передано Міністерству оборони.

Уряд затвердив нові положення для відповідних міністерств та створив ліквідаційні комісії.

Як відомо, Верховна Рада призначила Дениса Улютіна міністром соціальної політики, сім’ї та єдності, а Олексія Соболєва — міністром економіки, довкілля та сільського господарства.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада України підтримала постанову про формування нового складу Кабінету Міністрів, а також звільнення попередніх міністрів, які перебували у відставці.

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