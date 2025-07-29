ЄС попередив: без відновлення незалежності НАБУ і САП – фінансування припинять

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Європейський Союз дипломатичними каналами передав Києву офіційне попередження щодо наслідків у разі, якщо Верховна Рада не ухвалить законопроєкти, що повністю відновлюють незалежність НАБУ та САП

Про це пише "Європейська правда", передає RegioNews.

За інформацією кількох джерел в уряді та парламенті, а також підтвердженою в структурах ЄС, представники Брюсселя готуються до сценарію, за якого депутати під час голосування 31 липня не підтримають жоден із документів або внесуть правки, що зроблять відновлення антикорупційних органів неповним.

Зокрема, 24 липня через дипломатичні канали уряду України було повідомлено про призупинення всієї фінансової допомоги з боку ЄС до виправлення ситуації.

"Все поставили на паузу до виправлення ситуації", — зазначив один із співрозмовників.

Представник Євросоюзу, який побажав залишитися анонімним, підтвердив, що у разі відсутності ухвалення закону фінансування за програмою ERA, яка передбачає кредити за рахунок прибутків від заморожених російських активів, припиниться. Також зупиниться підтримка з боку ЄБРР та ЄІБ.

Водночас, за інформацією, програма Ukraine Facility, що надає макрофінансову допомогу, наразі не підпадає під заморожування. Однак через зрив реформ уже скорочено четвертий транш, і подальші виплати можуть бути зменшені у разі подальшої затримки з реформуванням.

Крім того, у ЄС піднімають питання щодо інших реформ, зокрема призначення керівника Бюро економічної безпеки за результатами конкурсу.

У Брюсселі наголошують, що Україна має усвідомлювати ризики, пов’язані з відкатом антикорупційних реформ, який стався минулого тижня.

Нагадаємо, раніше Українська Рада Бізнесу, до складу якої входить 124 бізнес-асоціації, звернулась із відкритим листом до Володимира Зеленського. Бізнес закликає главу держави захистити незалежність антикорупційних органів — НАБУ та САП.

Що відомо про скандал довкола антикорупційних органів

22 липня народні депутати підтримали ухвалення скандального законопроєкту №12414. Критики закону зазначили, що цей документ обмежує НАБУ і САП. Того ж дня люди почали виходити на акції протесту в різних містах України. Зеленський все одно підписав документ 22 липня.

Уже 23 липня протести в країні продовжились. Українці в Чехії також доєднались до Києва та інших міст.

Президент заявив, що влада почула думку людей. Тому найближчим часом буде внесено новий законопроєкт. У НАБУ згодом прокоментували цю заяву і зазначили, що вітають цю ініціативу президента.

24 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон, який посилює НАБУ і САП. Документ є відповіддю на ухвалення Верховною радою закону №12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти і Євросоюзу. Його ВР розгляне 31 липня.

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