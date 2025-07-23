Фото: НАБУ

Президент України пообіцяв новий законопроєкт після того, як українці почали протести. У НАБУ прокоментввали ситуацію

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що НАБУ і САП "вітають ініціативу Президента щодо підготовки законопроєкту, спрямованого на зміцнення системи правопорядку, забезпечення незалежності антикорупційних інституцій". У відомствах готові долучитися до обговорення та підготовки нового законодавчого рішення.

"Ми переконані, що збереження незалежності детективів і прокурорів, а також забезпечення принципу невідворотності покарання, що відображається законними вироками суду, є ключовими умовами для ефективного розслідування корупційних злочинів та виконання міжнародних зобовʼязань України", - йдеться у повідомленні.

Також додають, що НАБУ і САП зберігають заклик до міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, 22 липня народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414. Критики закону зазначили, що цей документ обмежує НАБУ і САП. Уже в той самий день в різних містах люди почали виходити на акції протесту. Зеленський у той самий день підписав документ.

Уже 23 липня Володимир Зеленський записав звернення. Він заявив, що почув, що кажуть люди на вулицях, і в соцмережах. Президент пообіцяв подати новий законопроєкт про НАБУ і САП.