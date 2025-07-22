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22 липня 2025, 21:20

"Гроші не люблять тишу": українці в різних містах виходять на мітинги проти скандального законопроєкту про НАБУ і САП

22 липня 2025, 21:20
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Фото: Громадське
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Українці мітингують проти рішення Верховної Ради щодо законопроєкту, який обмежує НАБУ і САП. Люди зібрались у Дніпрі, Одесі, Києві та Львові

Про це повідомляє "Громадське", передає RegioNews.

У центрі Києва люди вийшли на акцію проти законопроєкту, який обмежує незалежність антикорупційних органів. На плакатах можна побачити, зокрема, такі гасла: "Гроші не люблять тишу", "Народний гнів страшніше НАБУ та САП".

Згодом зібрались на мітинги також в інших містах. ЗМІ публікують фото зі Львова та Дніпра. Жителі Львова зібралися біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Співорганізаторка акції Юстина Мойсеєв розповіла, що спершу на акцію зареєструвалося 30 людей, але згодом кількість учасників зросла: сподіваються зібрати до сотні.

Також на подібну акцію зібрались жителі Одеси. За словами журналістів "Суспільного", там президента закликають не підписувати скандальний занопроєкт.

Нагадаємо, 22 липня народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414. За словами депутата Ярослава Железняка, це фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП. Критики закону зазначають, що документ дозволяє передавати справи, які належать до підслідності НАБУ, іншим правоохоронним органам, а також посилює вплив Генерального прокурора на діяльність антикорупційних інституцій.

Раніше у НАБУ та САП заявляли, що в разі ухвалення такого законопроєкту антикорупційна інфраструктура України буде зруйнована. При цьому раніше СБУ без офіційного попередження приходила до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

У відомствах заявляли, що обшуки можуть зірвати розслідування корупційних справ.

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