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23 липня 2025, 19:25

Зеленський після мітингів зробив заяву про НАБУ і САП: що обіцяє президент

23 липня 2025, 19:25
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Фото: ОП
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Володимир Зеленський провів наради з правоохоронцями, щоб почути аргументи кожного. І вони всі сказали те, що давно накопичувалось

Про це повідомив президент у своєму зверненні, передає RegioNews.

За словами Зеленського, СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗК, ДБР, Генеральний прокурор України зустрілись з ним, і навіть сказали й одне одному те, що давно накопичувалось. Президент підкреслив, що він цінує "домовленість про командну роботу та про заходи, які можуть реально дати відчуття невідворотності покарання, а отже, справедливості в Україні".

Також він додав, що всі почули, що говорить народ у соцмережах, на вулицях. За словами Зеленського, це було не даремно, всі занепокоєння проаналізували, як і те, що саме потрібно змінити.

"Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і – дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від Генерального прокурора України пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави", - сказав президент.

Він також додав, що зараз найголовніше — це не втратити єдність країни, закінчити війну, "зупинити це російське зло та забезпечити Україні достойний мир, і саме так, як усі ми це бачимо – повноправною частиною Європи".

Нагадаємо, що 22 липня депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт, який обмежує роботу НАБУ та САП. Після цього речник Єврокомісії Мерсьє висловлював занепокоєння, зазначавши, що НАБУ та САП відіграють ключову роль у боротьбі з корупцією та мають підтримувати довіру суспільства.

Згодом українці почали масово виходити на мітинги, закликаючи президента України не підписувати документ. Проте згодом стало відомо, що Володимир Зеленський все ж підписав скандальний законопроєкт.

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