Зеленський підписав закон, що змінює підпорядкування НАБУ і САП

фото: Офіс Президента

На сайті Верховної Ради 22 липня з'явилася інформація про те, що президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який фактично підпорядковує незалежні антикорупційні органи — НАБУ і САП — генеральному прокурору

Про це інформує RegioNews із посиланням на сайт Верховної Ради.

Спершу згадка про підписання зникала з порталу Ради, однак пізніше знову з'явилася — зараз офіційно зазначено, що глава держави підписав документ.

Майже одночасно текст закону був опублікований у газеті ВР "Голос України". Тож закон щодо повноважень ОГП у справах НАБУ та САП набув чинності.

Відтепер генеральний прокурор отримає такі повноваження:

передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

витребовувати матеріали будь-яких справ і передавати їх іншим прокурорам;

надавати НАБУ письмові обов’язкові до виконання вказівки;

передоручати кримінальні провадження НАБУ іншим органам досудового розслідування.

Реакція парламентарів

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що опоненти закону планують звернутися до Конституційного суду з поданням про його скасування. Для цього необхідно зібрати підписи щонайменше 45 народних депутатів. За його словами, під час розгляду законопроєкту №12414 у сесійній залі було допущено численні порушення Регламенту.

Ситуація довкола НАБУ і САП

22 липня народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414. Відповідне рішення пухвалили 263 депутата. Основну підтримку забезпечили фракції "Слуга народу", "ОПЗЖ" та "Батьківщина".

Критики закону зазначають, що документ дозволяє передавати справи, які належать до підслідності НАБУ, іншим правоохоронним органам, а також посилює вплив Генерального прокурора на діяльність антикорупційних інституцій.

Раніше у НАБУ та САП заявляли, що в разі ухвалення такого законопроєкту антикорупційна інфраструктура України буде зруйнована. Очільники відомств просили президента ветувати закон.

Окрім того, Європейський Союз висловив занепокоєння через останні події навколо українських антикорупційних органів. Натомість віцепрем'єр із євроінтеграції Тарас Качка заявив, що "зобов'язання перед ЄС будуть виконані повною мірою".

Напередодні українці в різних містах почали виходити на мітинги проти скандального законопроєкту. Зокрема, на акції вийшли жителі Києва, Одеси, Львова, Дніпра.

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