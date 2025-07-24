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24 липня 2025, 02:55

"Вето на закон": українці в Чехії доєднались до Києва та інших міст

24 липня 2025, 02:55
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Фото: Радіо свобода
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на русском языке

Українці за кордоном теж стежать за подіями в Україні. На цей раз наші громадяни в Чехії відправились під посольство з плакатами

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає RegioNews.

У Празі під українським посольством 23 липня зібралось майже 200 людей на мітинг проти законопроєкту, який обмежує НАБУ та САП. Доки в українських містах люди виходили на протести, українці в Чехії теж доєднались до акції. Вони прийшли із плакатами: "З корупцією треба воювати, а не покривати", "Вето на закон", "У вас потужність посипалась".

На думку організаторів, таке рішення влади може вплинути на бажання західних країн допомагати Україні. Вони додали, що ніхто і ніщо не може змінити шлях українців до Європейського Союзу.

Фото: Радіо Свобода
Фото: Радіо Свобода
Фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, 22 липня народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414. Критики закону зазначили, що цей документ обмежує НАБУ і САП. Уже в той самий день в різних містах люди почали виходити на акції протесту. Зеленський у той самий день підписав документ.

Уже 23 липня, коли протести в країні продовжились, президент заявив, що влада почула думку людей. Тому найближчим часом буде внесено новий законопроєкт. У НАБУ згодом прокоментували цю заяву і зазначили, що вітають цю ініціативу президента.

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