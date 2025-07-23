НАБУ завершило розслідування щодо голови АМКУ Павла Кириленка
Справу голови АМКУ Павла Кириленка щодо недекларування нерухомості та авто передали на фінальний етап розгляду
Про це повідомляє Громадське, передає RegioNews.
Слідчі НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі, в якій фігурує чинний керівник Антимонопольного комітету України Павло Кириленко. Його підозрюють у поданні недостовірної інформації в електронній декларації за 2024 рік. Йдеться про щонайменше 20 об’єктів нерухомості та автомобіль BMW X3, які, за даними слідства, записані на родичів його дружини.
Серед незадекларованого майна - шість квартир у Києві та Ужгороді, житловий будинок площею понад 220 квадратних метрів у передмісті столиці, два гаражі, шість паркомісць, три нежитлові приміщення загальною площею близько 190 квадратних метрів, а також згаданий автомобіль преміумкласу. Правоохоронці вважають, що майно було придбане за часів, коли Кириленко очолював Донецьку обласну державну адміністрацію. Офіційні доходи його сім’ї, як вказують у НАБУ, не відповідали вартості задекларованих активів.
У рамках цієї ж справи під підозру потрапила й дружина посадовця. Їй інкримінують пособництво в незаконному збагаченні. Під час судового засідання вона заявила, що не розуміє суті звинувачень. Початковий розмір застави для неї становив 9 мільйонів гривень, однак пізніше суд зменшив цю суму до 242 тисяч.
Сам Кириленко раніше вже постав перед судом у справі про незаконне збагачення на 72 мільйони гривень. У відповідь на закиди він заявив, що джерело статків - "сімейний капітал", отриманий у 1990-х роках після продажу акцій заводу "Стирол" бабусею його майбутньої дружини.
Нагадаємо, НАБУ та САП завершило розслідування щодо голови АМКУ: не задекларував майно.