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23 липня 2025, 18:19

НАБУ завершило розслідування щодо голови АМКУ Павла Кириленка

23 липня 2025, 18:19
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фото: Павло Кириленко/АМКУ
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Справу голови АМКУ Павла Кириленка щодо недекларування нерухомості та авто передали на фінальний етап розгляду

Про це повідомляє Громадське, передає RegioNews.

Слідчі НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі, в якій фігурує чинний керівник Антимонопольного комітету України Павло Кириленко. Його підозрюють у поданні недостовірної інформації в електронній декларації за 2024 рік. Йдеться про щонайменше 20 об’єктів нерухомості та автомобіль BMW X3, які, за даними слідства, записані на родичів його дружини.

Серед незадекларованого майна - шість квартир у Києві та Ужгороді, житловий будинок площею понад 220 квадратних метрів у передмісті столиці, два гаражі, шість паркомісць, три нежитлові приміщення загальною площею близько 190 квадратних метрів, а також згаданий автомобіль преміумкласу. Правоохоронці вважають, що майно було придбане за часів, коли Кириленко очолював Донецьку обласну державну адміністрацію. Офіційні доходи його сім’ї, як вказують у НАБУ, не відповідали вартості задекларованих активів.

У рамках цієї ж справи під підозру потрапила й дружина посадовця. Їй інкримінують пособництво в незаконному збагаченні. Під час судового засідання вона заявила, що не розуміє суті звинувачень. Початковий розмір застави для неї становив 9 мільйонів гривень, однак пізніше суд зменшив цю суму до 242 тисяч.

Сам Кириленко раніше вже постав перед судом у справі про незаконне збагачення на 72 мільйони гривень. У відповідь на закиди він заявив, що джерело статків - "сімейний капітал", отриманий у 1990-х роках після продажу акцій заводу "Стирол" бабусею його майбутньої дружини.

Нагадаємо, НАБУ та САП завершило розслідування щодо голови АМКУ: не задекларував майно.

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