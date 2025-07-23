фото: Павло Кириленко/АМКУ

Про це повідомляє Громадське, передає RegioNews.

Слідчі НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі, в якій фігурує чинний керівник Антимонопольного комітету України Павло Кириленко. Його підозрюють у поданні недостовірної інформації в електронній декларації за 2024 рік. Йдеться про щонайменше 20 об’єктів нерухомості та автомобіль BMW X3, які, за даними слідства, записані на родичів його дружини.

Серед незадекларованого майна - шість квартир у Києві та Ужгороді, житловий будинок площею понад 220 квадратних метрів у передмісті столиці, два гаражі, шість паркомісць, три нежитлові приміщення загальною площею близько 190 квадратних метрів, а також згаданий автомобіль преміумкласу. Правоохоронці вважають, що майно було придбане за часів, коли Кириленко очолював Донецьку обласну державну адміністрацію. Офіційні доходи його сім’ї, як вказують у НАБУ, не відповідали вартості задекларованих активів.

У рамках цієї ж справи під підозру потрапила й дружина посадовця. Їй інкримінують пособництво в незаконному збагаченні. Під час судового засідання вона заявила, що не розуміє суті звинувачень. Початковий розмір застави для неї становив 9 мільйонів гривень, однак пізніше суд зменшив цю суму до 242 тисяч.

Сам Кириленко раніше вже постав перед судом у справі про незаконне збагачення на 72 мільйони гривень. У відповідь на закиди він заявив, що джерело статків - "сімейний капітал", отриманий у 1990-х роках після продажу акцій заводу "Стирол" бабусею його майбутньої дружини.

Нагадаємо, НАБУ та САП завершило розслідування щодо голови АМКУ: не задекларував майно.