Рада розгляне законопроєкт Зеленського щодо НАБУ та САП 31 липня, — Стефанчук

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Про це Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

"Під час розгляду цього законопроекту буду пропонувати прийняти його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання", — заявив Руслан Стефанчук.

Він анонсував, що, окрім цього, парламент розгляне й "інші важливі законодавчі ініціативи".

Скандал довкола НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня народні депутати підтримали ухвалення скандального законопроєкту №12414. Критики закону зазначили, що цей документ обмежує НАБУ і САП. Того ж дня люди почали виходити на акції протесту в різних містах України. Зеленський все одно підписав документ 22 липня.

Уже 23 липня протести в країні продовжились. Українці в Чехії також доєднались до Києва та інших міст.

Президент заявив, що влада почула думку людей. Тому найближчим часом буде внесено новий законопроєкт. У НАБУ згодом прокоментували цю заяву і зазначили, що вітають цю ініціативу президента.

Уже 24 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон, який посилює НАБУ і САП. Документ є відповіддю на ухвалення Верховною радою закону №12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти і Євросоюзу.

Також 24 липня в Києві та інших містах продовжились мітинги за вето на скандальний законопроєкт.

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