Рада розгляне законопроєкт Зеленського щодо НАБУ та САП 31 липня, — Стефанчук
Верховна Рада України розгляне невідкладний президентський законопроєкт Володимира Зеленського щодо Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наступного четверга, 31 липня
Про це Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.
"Під час розгляду цього законопроекту буду пропонувати прийняти його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання", — заявив Руслан Стефанчук.
Він анонсував, що, окрім цього, парламент розгляне й "інші важливі законодавчі ініціативи".
Скандал довкола НАБУ і САП
Нагадаємо, 22 липня народні депутати підтримали ухвалення скандального законопроєкту №12414. Критики закону зазначили, що цей документ обмежує НАБУ і САП. Того ж дня люди почали виходити на акції протесту в різних містах України. Зеленський все одно підписав документ 22 липня.
Уже 23 липня протести в країні продовжились. Українці в Чехії також доєднались до Києва та інших міст.
Президент заявив, що влада почула думку людей. Тому найближчим часом буде внесено новий законопроєкт. У НАБУ згодом прокоментували цю заяву і зазначили, що вітають цю ініціативу президента.
Уже 24 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон, який посилює НАБУ і САП. Документ є відповіддю на ухвалення Верховною радою закону №12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти і Євросоюзу.
Також 24 липня в Києві та інших містах продовжились мітинги за вето на скандальний законопроєкт.
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