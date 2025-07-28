Антикорупційна реформа під ударом: бізнес просить Зеленського втрутитись

фото: пресслужба Верховної Ради

Українська Рада Бізнесу (УРБ), до складу якої входить 124 бізнес-асоціації, що об'єднують понад 27 тисяч підприємств з різних галузей економіки, звернулась із відкритим листом до Президента України Володимира Зеленського

Про це інформує RegioNews із посиланням на звернення УРБ.

Бізнес закликає главу держави захистити незалежність антикорупційних органів — НАБУ та САП — після ухвалення Закону №4555-ІХ (законопроєкт №12414), який, на думку УРБ, загрожує знищенням ключових досягнень антикорупційної реформи.

"Ослаблення антикорупційних інституцій загрожує економічній стабільності та репутації України як надійного партнера," — йдеться у зверненні.

У Раді наголосили, що закон суперечить зобов'язанням України перед Європейським Союзом і порушує принципи верховенства права та незалежності антикорупційних органів. Зокрема, закон, за оцінкою бізнесу, не відповідає вимогам Директиви ЄС 2017/1371 та Регламенту ЄС 2020/2092, які вимагають ефективного й незалежного переслідування корупційних злочинів, особливо тих, що пов'язані з коштами ЄС.

"Це створює ризик замороження макрофінансової допомоги, уповільнення переговорів про вступ до ЄС та втрати довіри з боку міжнародних партнерів і донорів," — попереджають представники УРБ.

Бізнес-спільнота закликає Президента ініціювати терміновий перегляд Закону №4555-ІХ з метою відновлення реальної незалежності НАБУ та САП. А також забезпечити належну реалізацію реформи Бюро економічної безпеки згідно з вимогами Закону №3840-ІХ.

Скандал довкола НАБУ і САП

22 липня народні депутати підтримали ухвалення скандального законопроєкту №12414. Критики закону зазначили, що цей документ обмежує НАБУ і САП. Того ж дня люди почали виходити на акції протесту в різних містах України. Зеленський все одно підписав документ 22 липня.

Уже 23 липня протести в країні продовжились. Українці в Чехії також доєднались до Києва та інших міст.

Президент заявив, що влада почула думку людей. Тому найближчим часом буде внесено новий законопроєкт. У НАБУ згодом прокоментували цю заяву і зазначили, що вітають цю ініціативу президента.

24 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон, який посилює НАБУ і САП. Документ є відповіддю на ухвалення Верховною радою закону №12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти і Євросоюзу. Його ВР розгляне 31 липня.

Читайте також: