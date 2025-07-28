09:40  28 липня
В Одесі загорівся торгівельний центр
05:05  28 липня
У Чернігові на очах у матері потонула 3-річна дитина
04:00  28 липня
Прикордонники показали, як "Скорпіони" знищують окупантів під Вовчанськом
UA | RU
UA | RU
28 липня 2025, 10:33

Антикорупційна реформа під ударом: бізнес просить Зеленського втрутитись

28 липня 2025, 10:33
Читайте также на русском языке
фото: пресслужба Верховної Ради
Читайте также
на русском языке

Українська Рада Бізнесу (УРБ), до складу якої входить 124 бізнес-асоціації, що об'єднують понад 27 тисяч підприємств з різних галузей економіки, звернулась із відкритим листом до Президента України Володимира Зеленського

Про це інформує RegioNews із посиланням на звернення УРБ.

Бізнес закликає главу держави захистити незалежність антикорупційних органів — НАБУ та САП — після ухвалення Закону №4555-ІХ (законопроєкт №12414), який, на думку УРБ, загрожує знищенням ключових досягнень антикорупційної реформи.

"Ослаблення антикорупційних інституцій загрожує економічній стабільності та репутації України як надійного партнера," — йдеться у зверненні.

У Раді наголосили, що закон суперечить зобов'язанням України перед Європейським Союзом і порушує принципи верховенства права та незалежності антикорупційних органів. Зокрема, закон, за оцінкою бізнесу, не відповідає вимогам Директиви ЄС 2017/1371 та Регламенту ЄС 2020/2092, які вимагають ефективного й незалежного переслідування корупційних злочинів, особливо тих, що пов'язані з коштами ЄС.

"Це створює ризик замороження макрофінансової допомоги, уповільнення переговорів про вступ до ЄС та втрати довіри з боку міжнародних партнерів і донорів," — попереджають представники УРБ.

Бізнес-спільнота закликає Президента ініціювати терміновий перегляд Закону №4555-ІХ з метою відновлення реальної незалежності НАБУ та САП. А також забезпечити належну реалізацію реформи Бюро економічної безпеки згідно з вимогами Закону №3840-ІХ.

Скандал довкола НАБУ і САП

22 липня народні депутати підтримали ухвалення скандального законопроєкту №12414. Критики закону зазначили, що цей документ обмежує НАБУ і САП. Того ж дня люди почали виходити на акції протесту в різних містах України. Зеленський все одно підписав документ 22 липня.

Уже 23 липня протести в країні продовжились. Українці в Чехії також доєднались до Києва та інших міст.

Президент заявив, що влада почула думку людей. Тому найближчим часом буде внесено новий законопроєкт. У НАБУ згодом прокоментували цю заяву і зазначили, що вітають цю ініціативу президента.

24 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон, який посилює НАБУ і САП. Документ є відповіддю на ухвалення Верховною радою закону №12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти і Євросоюзу. Його ВР розгляне 31 липня.

Читайте також:

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Володимир Зеленський НАБУ САП скандал звернення Українська рада бізнесу БЕБ
Речниця фракції "Слуга народу" пояснила, чи проголосують депутати за відновлення незалежності НАБУ і САП
26 липня 2025, 22:35
Акції проти знищення незалежності НАБУ і САП стали "найматюкливішим" протестом в історії України
25 липня 2025, 16:43
Всі новини »
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
Понад $20 тисяч: на Вінниччині затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон
28 липня 2025, 12:49
На Буковині поліцейська зіткнулася з огорожею: одна загибла, троє травмованих
28 липня 2025, 12:37
$17 тис. за перетин кордону без контролю: на Львівщині затримали організаторів схеми
28 липня 2025, 12:26
У Берестинській громаді на Харківщині відкрили ветеранський хаб
28 липня 2025, 12:03
За добу ЗСУ ліквідували 1000 окупантів, — Генштаб
28 липня 2025, 12:00
За тиждень українські прикордонники знищили понад 200 окупантів та майже 200 одиниць ворожої техніки
28 липня 2025, 11:57
На Тернопільщині чоловік загинув під час чищення криниці
28 липня 2025, 11:49
Під час нічної атаки дронів на Київ постраждало 8 осіб — КМВА
28 липня 2025, 11:42
Окупанти атакували село на Херсонщині: є жертва
28 липня 2025, 11:35
Підприємець із Харківщини отримав грант від держави і відкрив сучасну СТО
28 липня 2025, 11:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »