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28 липня 2025, 22:23

"Золоті" яйця для ЗСУ: ВАС обрав запобіжний захід власниці компаній-постачальниць

28 липня 2025, 22:23
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Фото: Міноборони
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У Вищому антикорупційному суді ухвалили нове рішення по справі щодо корупційної схеми в Міноборони. Власницю компаній-постачальниць можуть відправити під варту

Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

28 липня слідчий суддя ВАКС обрав власниці двох компаній – постачальниць продуктів харчування для Збройних Сил України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Після затримання підозрюваної та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - кажуть у САП.

За даними Економічної правди, йдеться про Тетяну Глиняну.

Нагадаємо, що протягом 2022-2023 років Міністерство оборони забезпечувало військових продуктами шляхом закупівлі. Це відбувалось так: закуповували комплект продуктів, згідно з каталогом з 409 найменуваннями. Проте ціни були завищені на найбільш затребувані продукти, і занижені на менш затребувані.

Особливо викликала бурхливу реакцію суспільства ціна на яйця: їх закуповували по 17 гривень за штуку.

Внаслідок схеми протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці незаконно одержали понад 733 мільйони гривень з бюджету.

Також нагадаємо, що в липні ЗМІ повідомляли про обшуки у колишнього міністра оборони Олександра Резнікова. Проте невідомо достеменно, чи фігурує він у цій справі.

Нагадаємо, що Резніков пішов з посади у 2023 році. До нього звільнились міністр оборони В'ячеслав Шаповалов, а також Богдан Хмельницький, який обіймав посаду директора департаменту закупівель Міністерства оборони.

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