Зеленський пропонує посилити повноваження НАБУ і САП

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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради закон, який посилює повноваження НАБУ і САП

Як передає RegioNews, відповідний документ опублікували на сайті парламенту 24 липня.

Цей законопроєкт є відповіддю на ухвалення Верховною радою закону №12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти і Євросоюзу. Також він став причиною масових протестів у низці містах України.

Як повідомлялось, 22 липня народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414. За словами депутата Ярослава Железняка, це фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Раніше у НАБУ та САП заявляли, що в разі ухвалення такого законопроєкту антикорупційна інфраструктура України буде зруйнована. При цьому раніше СБУ без офіційного попередження приходила до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

У відомствах заявляли, що обшуки можуть зірвати розслідування корупційних справ.