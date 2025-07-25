Офіс Президента вимагав від силовиків "знищити вплив НАБУ і САП"

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Керівникам підконтрольних Офісу президента силових структур дали вказівку зробити все можливе, щоб "знищити вплив" НАБУ та САП

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українську правду.

Зазначається, що справа віцепрем’єра-міністра національної єдності Чернишова стала переломним моментом – вона продемонструвала, наскільки безсила може виявитися владна вертикаль, коли детективи НАБУ та прокурори САП дотягуються до одного з представників цієї самої вертикалі.

За інформацією співрозмовників Української правди у правоохоронних органах, під час скандалу довкола справи Чернишова в ОП відбулося кілька нарад за участю очільників підконтрольних владі силових структур.

Нагадаємо, на початку липня за підозрюваного у корупції віцепрем’єра Чернишова внесли 120 млн грн застави.