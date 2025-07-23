Фото: УП

На другий день протестів у столиці зібрались сотні людей. Всі вони висловлюють незгоду зі скандальним законопроєктом щодо НАБУ і САП

Такі кадри публікують в соцмережах, передає RegioNews.

Судячи з фотографій, які публікують в соцмережах, у Києві на протесті проти скандального законопроєкту, який обмежує НАБУ, зібрались сотні людей. Можна побачити як вулиці переповнені людьми з плакатами.

За словами депутата Ярослава Железняка, серед учасників акції протесту було багато молоді.

Варто зазначити, що мітинги також проводились у Дніпрі, Харкові, Львові, Тернополі, Одесі та багатьох інших містах України.

Фото: ЦПК

Нагадаємо, українці в багатьох містах вже другий день протестують проти закону, який обмежує роботу НАБУ і САП. Президент України Володимир Зеленський 23 липня заявив, що влада бачить реакцію суспільства. Він також зазначив, що буде подано новий законопроєкт.