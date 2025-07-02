Корупційний скандал: Чернишова не відсторонили від посади, оскільки за нього заступився Шмигаль

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Вищий антикорупційний суд відмовився задовольнити клопотання прокурорів про відсторонення віцепрем'єр-міністра — міністра національної єдності Олексія Чернишова від займаної посади

Про це пише "Громадське" із посиланням на трансляцію засідання суду, передає RegioNews.

Під час засідання адвокати чиновника надали лист за підписом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У ньому йшлося, що відсторонення Чернишова негативно вплине на роботу уряду та Міністерства національної єдності.

Суддя зауважив, що надання таких документів не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України. Він припустив, що лист міг бути спробою тиску на суд.

"На майбутнє: посилайтеся не на листи пана Шмигаля, а на нормативні акти. Трактувати закони прем'єр-міністр не має права", — наголосив суддя, зробивши офіційне зауваження стороні захисту.

Як відомо, 27 червня суд уже призначив Чернишову запобіжний захід — заставу в розмірі 120 мільйонів гривень. Інші обмеження, як-от носіння електронного браслета та вилучення паспортів, суд відхилив.

Що відомо про корупційний скандал довкола Олексія Чернишова

Віцепрем’єру Олексію Чернишову повідомили про підозру у корупції, пов’язаній із його роботою в Мінрегіоні. Йому інкримінують зловживання службовим становищем та отримання великої неправомірної вигоди.

За версією слідства, забудовник отримав землю у Києві за заниженою вартістю, через що держава втратила понад 1 млрд грн, а посадовцям пропонували знижки на квартири.

Сам Чернишов заперечує будь-які зловживання.

Увагу до цієї справи також привернуло те, що коли правоохоронці оголошували перші підозри, посадовець перебував за кордоном. Тоді у ЗМІ з'являлись повідомлення, що Чернишов не збирається повертатися в Україну.

Однак міністр національної єдності все ж повернувся. Згодом журналісти писали, що насправді до повернення Чернишова в Україні залучали навіть розвідників.

Раніше НАБУ та САП повідомляли про підозри такж оточенню міністра. За даними правоохоронців, викрили корупційну схему за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад мільярд збитків.

Зокрема, колишньому члену правління НАК "Нафтогаз України" Василю Володіну, якого також пов'язують з Чернишовим, обрали запобіжний захід: його вирішили взяти під варту на 60 днів до 17 серпня (альтернатива — застава в розмірі 20 мільйонів гривень).

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