11:32  02 липня
У Києві затримали водія таксі, який побив співачку Тоню Матвієнко
10:22  02 липня
Масове отруєння шаурмою на Вінниччині: до лікарні потрапили 25 осіб
05:05  02 липня
На Тернопільщині розслідують загадкову смерть чоловіка
UA | RU
UA | RU
02 липня 2025, 12:41

Корупційний скандал: Чернишова не відсторонили від посади, оскільки за нього заступився Шмигаль

02 липня 2025, 12:41
Читайте также на русском языке
фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вищий антикорупційний суд відмовився задовольнити клопотання прокурорів про відсторонення віцепрем'єр-міністра — міністра національної єдності Олексія Чернишова від займаної посади

Про це пише "Громадське" із посиланням на трансляцію засідання суду, передає RegioNews.

Під час засідання адвокати чиновника надали лист за підписом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У ньому йшлося, що відсторонення Чернишова негативно вплине на роботу уряду та Міністерства національної єдності.

Суддя зауважив, що надання таких документів не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України. Він припустив, що лист міг бути спробою тиску на суд.

"На майбутнє: посилайтеся не на листи пана Шмигаля, а на нормативні акти. Трактувати закони прем'єр-міністр не має права", — наголосив суддя, зробивши офіційне зауваження стороні захисту.

Як відомо, 27 червня суд уже призначив Чернишову запобіжний захід — заставу в розмірі 120 мільйонів гривень. Інші обмеження, як-от носіння електронного браслета та вилучення паспортів, суд відхилив.

Що відомо про корупційний скандал довкола Олексія Чернишова

Віцепрем’єру Олексію Чернишову повідомили про підозру у корупції, пов’язаній із його роботою в Мінрегіоні. Йому інкримінують зловживання службовим становищем та отримання великої неправомірної вигоди.

За версією слідства, забудовник отримав землю у Києві за заниженою вартістю, через що держава втратила понад 1 млрд грн, а посадовцям пропонували знижки на квартири.

Сам Чернишов заперечує будь-які зловживання.

Увагу до цієї справи також привернуло те, що коли правоохоронці оголошували перші підозри, посадовець перебував за кордоном. Тоді у ЗМІ з'являлись повідомлення, що Чернишов не збирається повертатися в Україну.

Однак міністр національної єдності все ж повернувся. Згодом журналісти писали, що насправді до повернення Чернишова в Україні залучали навіть розвідників.

Раніше НАБУ та САП повідомляли про підозри такж оточенню міністра. За даними правоохоронців, викрили корупційну схему за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад мільярд збитків.

Зокрема, колишньому члену правління НАК "Нафтогаз України" Василю Володіну, якого також пов'язують з Чернишовим, обрали запобіжний захід: його вирішили взяти під варту на 60 днів до 17 серпня (альтернатива — застава в розмірі 20 мільйонів гривень).

Читайте також:

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ ВАКС Деніс Шмигаль корупція скандал Олексій Чернишов посада МінЄд
Масштабне оновлення Кабміну: кого замінюють, хто залишається
30 червня 2025, 10:04
Міністерство без людей і грошей: у Кабміні розглядають ліквідацію Міністерства національної єдності
29 червня 2025, 17:50
Підозрюваний у корупції віцепрем’єр Олексій Чернишов може знову виїхати за кордон
27 червня 2025, 21:49
Всі новини »
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
У Хмельницькому чоловік підірвав гранату в квартирі та втік
02 липня 2025, 12:53
У Тернополі рятувальники врятували 15-річну дівчину із палаючої квартири
02 липня 2025, 12:47
На Полтавщині судитимуть митників, через дії яких держава втратила 17 млн грн
02 липня 2025, 12:38
Росіяни вдарили по Миколаївщині: постраждало подружжя, чоловік загинув
02 липня 2025, 12:25
Постріл за 15 см від дитини: у Києві чоловік відкрив вогонь по авто волонтерки – його затримали
02 липня 2025, 11:56
На Буковині затримали трьох жителів Київщини, які намагались втекти до Румунії
02 липня 2025, 11:45
У Києві затримали водія таксі, який побив співачку Тоню Матвієнко
02 липня 2025, 11:32
У перший день липня ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів, — Генштаб
02 липня 2025, 11:25
У Харкові викрили підпільну фабрику, яка випускала 45 тисяч пачок сигарет на добу
02 липня 2025, 11:09
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »