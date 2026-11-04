У Святошинському районі Києва п’яний водій в’їхав у відбійник

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У Святошинському районі Києва водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та врізався у відбійник. Під час перевірки в чоловіка виявили 1,65 проміле алкоголю

Про це повідомили у патрульній поліції Києва, передає RegioNews .

Інспектори отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду та прибули на місце. Там вони переконалися, що водій не травмувався, і з’ясували попередні обставини аварії.

Під час спілкування з чоловіком патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій пройшов огляд за допомогою приладу Dräger, який показав 1,65 проміле алкоголю.

На чоловіка склали відповідні адміністративні матеріали. Подальше рішення у справі ухвалюватиме суд.

Нагадаємо, в Києві нетверезий водій збив 15-річного хлопця на електросамокаті. Водій Renault рухався проїзною частиною та під час повороту ліворуч до прибудинкової території зіткнувся з електросамокатом.