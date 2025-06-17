14:49  17 червня
У Кіровоградській області четверо підлітків побили 13-річну дівчину
11:13  17 червня
У Дніпрі чоловік під час конфлікту зарізав свого опонента
10:48  17 червня
В Одесі 7-річний хлопчик випав із вікна багатоповерхівки
UA | RU
UA | RU
17 червня 2025, 18:46

Корупція в Мінрегіоні: колишнього топчиновника, пов'язаного з Чернишовим, відправили до СІЗО

17 червня 2025, 18:46
Читайте также на русском языке
Фото: скрін
Читайте также
на русском языке

Колишній член правління "Нафтогазу" Василь Володін тепер під арештом. Йдеться про справу щодо зловживання та незаконне отримання вигоди

Про це повідомили під час розгляду справи в суді, передає RegioNews.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього члена правління НАК "Нафтогаз України" Василя Володіна. Його вирішили взяти під варту на 60 днів до 17 серпня. Альтернатива — внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень.

У випадку, якщо колишній топчиновник внесе заставу, він повинен буде не залишати межі столиці без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, не контактувати з іншими фігурантами справи та свідками, здати закордонні паспорти й носити електронний браслет.

За підозрами слідства, Володін отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на придбання житла в столиці.Також йому інкримінують зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП повідомляли про підозри оточенню колишнього очільника Нафтогазу Олексія Чернишова. Серед них і Василь Володін. Правоохоронці повідомляли, що викрили корупційну схему за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад мільярд збитків.

Що стосується самого Олексія Чернишова, то він зараз обіймає посаду міністра національної єдності. Нещодавно з'явились чутки, що НАБУ готується оголосити йому про підозру. При цьому вже скоро журналісти повідомили, що Чернишов виїхав за кордон і не повернувся в Україну.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
корупція Олексій Чернишов Василь Володін
В Україні викрили масштабну корупційну схему закупівлі техніки для ЗСУ
16 червня 2025, 17:50
Президента НААН викрили на махінаціях із працевлаштуванням: подробиці
13 червня 2025, 14:08
У посадовця ЗСУ знайшли 14 земельних ділянок у Київській області, квартиру і декілька автомобілів
09 червня 2025, 14:14
Всі новини »
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
У Чернігові жінка-водій збила на переході 13-річну дитину
17 червня 2025, 18:55
На Дніпропетровщині поліцейські затримали місцевого мешканця за збут амфетаміну
17 червня 2025, 18:32
У Херсоні окупанти атакували цивільну автівку
17 червня 2025, 18:31
"Зливали" дані про ЗСУ, підпалювали автівки: на Харківщині засудили компанію з трьох зрадників
17 червня 2025, 18:23
Внаслідок ворожого обстрілу вночі зазнав пошкоджень поїзд Інтерсіті+
17 червня 2025, 18:03
Війська РФ вдарили з артилерії по Херсону: є постраждалий
17 червня 2025, 17:57
Поліцейські Черкащини попрощалися із загиблим колегою Андрієм Шевченком
17 червня 2025, 17:51
Кількість жертв зросла: 10 загиблих у Києві, 2 — в Одесі
17 червня 2025, 17:38
Ракетний обстріл Одеси: з-під завалів деблокували тіло другої загиблої жінки
17 червня 2025, 17:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »