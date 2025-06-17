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Колишній член правління "Нафтогазу" Василь Володін тепер під арештом. Йдеться про справу щодо зловживання та незаконне отримання вигоди

Про це повідомили під час розгляду справи в суді, передає RegioNews.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього члена правління НАК "Нафтогаз України" Василя Володіна. Його вирішили взяти під варту на 60 днів до 17 серпня. Альтернатива — внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень.

У випадку, якщо колишній топчиновник внесе заставу, він повинен буде не залишати межі столиці без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, не контактувати з іншими фігурантами справи та свідками, здати закордонні паспорти й носити електронний браслет.

За підозрами слідства, Володін отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на придбання житла в столиці.Також йому інкримінують зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП повідомляли про підозри оточенню колишнього очільника Нафтогазу Олексія Чернишова. Серед них і Василь Володін. Правоохоронці повідомляли, що викрили корупційну схему за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад мільярд збитків.

Що стосується самого Олексія Чернишова, то він зараз обіймає посаду міністра національної єдності. Нещодавно з'явились чутки, що НАБУ готується оголосити йому про підозру. При цьому вже скоро журналісти повідомили, що Чернишов виїхав за кордон і не повернувся в Україну.