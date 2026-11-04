ВАКС зобов’язав відкрити провадження щодо Давида Арахамії через заяву про "конверти"

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Вищий антикорупційний суд зобов’язав виконувача обов’язків генерального прокурора Антона Ковальського внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливий злочин голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії

Про це повідомляє ЦПК, передає RegioNews .

Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Маркіян Галабала. Він задовольнив скаргу Центру протидії корупції на бездіяльність виконувача обов’язків генпрокурора.

Як повідомили в ЦПК, 19 жовтня організація подала заяву про можливу роздачу Давидом Арахамією грошей народним депутатам у конвертах за голосування.

Однак Антон Ковальський не зареєстрував відповідні відомості в ЄРДР, а переслав заяву до Національного антикорупційного бюро. Аналогічно раніше вчинив і попередній керівник Офісу генпрокурора Руслан Кравченко.

У ЦПК наголошують, що така відповідь не вирішує питання реєстрації провадження, адже, відповідно до процедури, відомості про можливий злочин народного депутата має вносити до ЄРДР саме генеральний прокурор.

У НАБУ також підтвердили, що без відповідної реєстрації Бюро не має повноважень розпочати розслідування щодо Давида Арахамії.

Тепер, відповідно до рішення ВАКС, Антон Ковальський зобов’язаний внести відомості до ЄРДР.

Нагадаємо,що на плівках "Форест Гамп" Ірина Мудра, заступниця керівника Офісу президента, могла згадувати керівника фракції "Слуги Народа". Журналісти дослідили розшифровки, де вона часто згадує чоловіка на ім'я "Давид".

Спецоперація "Форест Гамп": подробиці

Зранку 19 серпня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спеціальну операцію з викриття злочинної організації.

Згодом ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили імена ймовірних фігурантів спецоперації. Зокрема, йдеться про заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.

Пізніше прокурор САП назвав повний "склад" фігурантів.

НАБУ також оприлюднило відео з фрагментами розмов імовірних фігурантів спецоперації "Форест Гамп".

За версією слідства, учасники схеми легалізували 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом. Кошти нібито через рахунки підставних компаній вводили в легальний обіг, щоб використати їх для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас".

НАБУ не повідомляло, за кого саме мали внести заставу. Водночас на оприлюднених записах згадується ім’я "Герман". Ексміністр енергетики Герман Галущенко є фігурантом справи "Мідас", а в червні за нього внесли 150 млн грн застави.

За даними НАБУ і САП, для реалізації схеми могли використовувати державний Sense Bank та рахунки підконтрольних підприємств. Слідство стверджує, що на початку червня організатори отримали фактичний контроль над банком.

У межах цієї ж справи слідчі дії проводилися у народного депутата Вадима Столара. Він підтвердив, що 19 серпня НАБУ проводило обшуки у нього вдома. Співробітники НАБУ та САП також проводили слідчі дії у Sense Bank.

21 серпня Вищий антикорупційний суд взяв Микитася під варту з альтернативою застави у 30 млн грн.

За даними ЗМІ, народному депутату Вадиму Столару інкримінують вчинення кримінальних злочинів за 5 різними статтями. Серед них – створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробка документів та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем.