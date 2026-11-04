Псевдомедики, приватне авто та заклики до сутичок: СБУ розкрила деталі заворушень на Борщагівці

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала трьох людей, яких підозрюють в організації заворушень поблизу пункту тимчасової дислокації Національної гвардії у Петропавлівській Борщагівці на Київщині

Про це повідомила Служба безпеки України, передає RegioNews .

За матеріалами справи, 30 жовтня одна з мешканок Київської області отримала від іншої жінки замовлення на вивезення військовослужбовця Нацгвардії за межі пункту дислокації. Для цього вона мала інсценувати надання невідкладної медичної допомоги.

Як стверджують у СБУ, фігурантка видавала себе за медика та залучила приватний автомобіль, який не належить жодному медичному закладу. До оборудки вона також залучила знайомого, який за винагороду погодився зіграти роль фельдшера.

За даними слідства, напередодні заворушень чоловік провів розвідку поблизу місця тимчасового розташування Нацгвардії. А 2 листопада одна з фігуранток почала поширювати в соцмережах маніпулятивну інформацію, щоб викликати суспільний резонанс і підбурити людей до протесту.

У СБУ заявляють, що це призвело до сутичок і перешкоджання законній діяльності Сил оборони. Під час огляду телефону однієї із затриманих правоохоронці виявили листування з іншими людьми, у якому обговорювали сценарії несанкціонованих акцій проти українських військових.

Окремо правоохоронці затримали активну учасницю сутичок. За версією слідства, вона закликала блокувати та пошкодити автобус Національної гвардії. Їй також планують повідомити про підозру.

Трьом затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період;

ч. 2 ст. 114-2 — несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення українських військових формувань в умовах воєнного стану.

Слідчі скерували до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За інкримінованими статтями їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Розслідування триває. СБУ встановлює інших осіб, причетних до організації провокацій. Комплексні заходи проводять за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що Служба безпеки України спільно з Національною поліцією встановила понад 100 осіб, які брали участь у сутичках у Петропавлівській Борщагівці Київської області. У тих, кого правоохоронці вважають причетними до організації заворушень, проводять обшуки.

Як відомо, після сутичок у Петропавлівській Борщагівці на Київщині очільник ОП Кирило Буданов заявив про підготовку всіх рішень для "адекватної реакції та запобігання провокаціям".

Нагадаємо, скандал у Петропавлівській Борщагівці спалахнув 2 листопада після поширення в Telegram-каналах повідомлень про нібито катування та незаконне утримання близько 40 чоловіків у приватному будинку. Також стверджувалося, що один із них загинув, а до людей не допускають медиків.

Біля будинку зібрався натовп, частина людей називала себе родичами військовослужбовців. Почалися сутички: невідомі пошкодили ворота, вікна та паркан, застосовували димові шашки й сльозогінний газ. Поліція спростувала інформацію про загибель людини та незаконне утримання людей.

За словами командувача Національної гвардії Олександра Півненка, будинок у Петропавлівській Борщагівці є пунктом тимчасової дислокації підрозділу, куди доставляють мобілізованих через ТЦК.

Півненко також повідомив, що чотирьох чоловіків, які раніше самовільно залишили військову частину, виявили та затримали підрозділи Нацгвардії, після чого доправили до цього пункту. Наразі вони перебувають у медичному центрі НГУ.

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