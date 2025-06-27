фото: Олексій Чернишов (Віталій Носач/РБК-Україна)

Віцепрем’єр Олексій Чернишов заявив, що не планує йти у відставку після рішення суду про запобіжний захід. Він внесе заставу та продовжить роботу

Про це Чернишов заявив журналістам після засідання суду 27 червня, передає RegioNews.

Віцепрем’єр-міністр з питань національної єдності Олексій Чернишов після рішення суду повідомив, що не планує подавати у відставку. Посадовець наголосив, що має багато роботи. Також, коментуючи можливі закордонні відрядження, він зауважив, що графік буде скориговано, але "незначним чином".

"Ні, у відставку я не планую подавати. У мене багато роботи", — сказав Чернишов журналістам після засідання Вищого антикорупційного суду в Києві.

Раніше суд обрав для віцепрем’єра запобіжний захід у вигляді застави. Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Прокуратура також просила вдягти на урядовця електронний браслет, однак суд цю вимогу не задовольнив.

Згідно з рішенням, Чернишов має п’ять днів для внесення застави - 120 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Чернишову обрали запобіжний захід у справі щодо ймовірної корупції в Міністерстві розвитку громад і територій.