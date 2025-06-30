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30 червня 2025, 10:04

Масштабне оновлення Кабміну: кого замінюють, хто залишається

30 червня 2025, 10:04
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В Україні готується масштабне оновлення складу Кабінету Міністрів. За даними народного депутата Ярослава Железняка, у найближчі дні очікується ціла хвиля кадрових перестановок, зокрема — відставка прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та призначення нового глави уряду

Про це нардеп розповідає на своєму Ютуб-каналі, передає RegioNews.

За його словами, прем'єр-міністром може стати Юлія Свириденко, нинішня перша віцепрем'єрка та міністерка економіки.

Першим віцепрем'єром прогнозовано стане Олексій Кулеба (заступник керівника ОП), утім, його кандидатура має певні ризики, як це було у випадку з Олексієм Чернишовим, каже нардеп.

Міністерство економіки може очолити Олексій Соболєв — нинішній перший заступник міністра.

Ольга Стефанішина зберігає посаду віцепрем'єрки з питань євроінтеграції. Чутки про її можливе призначення послом у США — малоймовірні.

Михайло Федоров залишається віцепрем'єром із цифрової трансформації.

Ігор Клименко може перейти на посаду віцепрем'єра з питань безпеки та оборони. Чи збереже він одночасно портфель очільника МВС — поки невідомо.

Герман Галущенко (Міненерго) та Світлана Гринчук (Мінекології) залишаються на своїх посадах, за інформацією — завдяки підтримці Міндіча.

Оксана Жолнович (Мінсоц) залишає посаду. Ймовірною наступницею називають Дарину Марчак, її першу заступницю.

Наталія Калмикова (Мінвет) теж іде. Подальша доля міністерства наразі невідома — його можуть приєднати до іншого відомства.

Оксен Лісовий (МОН) та Віктор Ляшко (МОЗ) також залишають посади. Призначення нових міністрів у процесі узгодження.

Сергій Марченко (Мінфін) із 70% ймовірністю буде звільнений. Серед можливих наступників — Денис Улютін (перший зам) або Роксолана Підласа (голова бюджетного комітету).

Олег Немчінов (міністр Кабміну) йде з посади. Його може замінити Костянтин Мар'євич, перший заступник держсекретаря КМУ.

Матвій Бідний зберігає посаду міністра молоді та спорту.

Андрій Сибіга (МЗС), Рустем Умеров (МОУ) і Герман Сметанін (Мінстратпром, під питання) — залишаються на посадах.

Микола Точицький залишає свою позицію. Ймовірно, його призначать послом України до США або Канади — він є одногрупником голови ОП Андрія Єрмака.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що спроба провести позачергове голосування 7-8 липня з метою заміни прем'єр-міністра не вдалася.

Читайте також: Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера

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