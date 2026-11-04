Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги

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Відповідний указ №1079/2026 оприлюднили на офіційному сайті глави держави, передає RegioNews.

Згідно з документом, Меланію Трамп нагородили за гуманітарну допомогу Україні, підтримку українських дітей та допомогу людям, які постраждали від російської агресії.

Зокрема, йдеться про її діяльність, спрямовану на порятунок українських дітей, яких незаконно вивезли до Росії або примусово перемістили з окупованих територій.

Як відомо, в серпні 2025 року перша леді США Меланія Трамп написала особистого листа Володимиру Путіну із закликом звернути увагу на долю дітей, які постраждали через війну в Україні. Листа Дональд Трамп передав російському диктатору під час зустрічі на Алясці 15 серпня 2025 року.

У 2026 році Меланія Трамп долучилася до переговорів щодо гуманітарної ситуації в окупованих Олешках на Херсонщині. За словами українського омбудсмана Дмитра Лубінця, її команда допомогла створити тристоронню переговорну групу за участі України та Росії.

У результаті сторони домовилися про локальне припинення вогню, яке діяло з 27 жовтня до 1 листопада. Це дозволило доставити до міста гуманітарну допомогу та організувати евакуацію мирних жителів.