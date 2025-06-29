фото: Міністерство національної єдності України

Уряд розглядає ліквідацію Міністерства національної єдності через брак фінансування та кадрів. Очільник відомства Чернишов під слідством за корупцію.

Про це повідомляє LIGA.net, посилаючись на власні джерела, передає RegioNews.

У Кабінеті Міністрів обговорюють можливість ліквідації Міністерства національної єдності, яке нині очолює віцепрем’єр Олексій Чернишов. За словами джерела в керівній фракції парламенту, відомство зіткнулося з критичною нестачею фінансування та персоналу.

Співрозмовник видання уточнив, що остаточне рішення ще не ухвалено. Водночас розглядається кілька варіантів: створення на базі міністерства нової агенції або його приєднання до Міністерства розвитку громад та територій. Аналогічну інформацію журналістам анонімно підтвердили й у самому Мін’єдності.

Керівник міністерства Олексій Чернишов наразі перебуває під слідством у справі про ймовірне зловживання службовим становищем. Слідство вважає, що у період його роботи на посаді міністра розвитку громад та територій було реалізовано схему з передачею державної землі за заниженою вартістю.

Суд призначив посадовцю запобіжний захід - заставу в розмірі 120 мільйонів гривень та низку процесуальних обмежень строком на два місяці.

Раніше повідомлялося, підозрюваний у корупції віцепрем’єр Олексій Чернишов може знову виїхати за кордон.