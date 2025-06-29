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29 червня 2025, 17:50

Міністерство без людей і грошей: у Кабміні розглядають ліквідацію Міністерства національної єдності

29 червня 2025, 17:50
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фото: Міністерство національної єдності України
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Уряд розглядає ліквідацію Міністерства національної єдності через брак фінансування та кадрів. Очільник відомства Чернишов під слідством за корупцію.

Про це повідомляє LIGA.net, посилаючись на власні джерела, передає RegioNews.

У Кабінеті Міністрів обговорюють можливість ліквідації Міністерства національної єдності, яке нині очолює віцепрем’єр Олексій Чернишов. За словами джерела в керівній фракції парламенту, відомство зіткнулося з критичною нестачею фінансування та персоналу.

Співрозмовник видання уточнив, що остаточне рішення ще не ухвалено. Водночас розглядається кілька варіантів: створення на базі міністерства нової агенції або його приєднання до Міністерства розвитку громад та територій. Аналогічну інформацію журналістам анонімно підтвердили й у самому Мін’єдності.

Керівник міністерства Олексій Чернишов наразі перебуває під слідством у справі про ймовірне зловживання службовим становищем. Слідство вважає, що у період його роботи на посаді міністра розвитку громад та територій було реалізовано схему з передачею державної землі за заниженою вартістю.

Суд призначив посадовцю запобіжний захід - заставу в розмірі 120 мільйонів гривень та низку процесуальних обмежень строком на два місяці.

Раніше повідомлялося, підозрюваний у корупції віцепрем’єр Олексій Чернишов може знову виїхати за кордон.

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