Двоє 17-річних мотоциклістів зіткнулися на Рівненщині: хлопці в тяжкому стані

Фото: поліція Рівненської області

Рівненській області внаслідок зіткнення двох мотоциклів травмувалися двоє 17-річних хлопців. Обидва перебувають у тяжкому стані в реанімації, медики борються за їхні життя

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews .

Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 листопада близько 22:20 у селі Месевичі на Рокитнівщині, на вулиці Центральній.

За попередніми даними правоохоронців, зіткнулися мотоцикл Lifan, яким керував 17-річний житель села Кисоричі, та мотоцикл Loncin під керуванням його 17-річного односельчанина.

Унаслідок аварії обидва юнаки отримали відкриті черепно-мозкові травми, переломи кісток черепа та струси головного мозку. Їх госпіталізували до медичних закладів.

У поліції зазначили, що жоден із підлітків не мав посвідчення водія. Крім того, обидва були без мотошоломів. У них відібрали біологічні зразки для проведення відповідних досліджень.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, в Києві нетверезий водій збив 15-річного хлопця на електросамокаті. Водій Renault рухався проїзною частиною та під час повороту ліворуч до прибудинкової території зіткнувся з електросамокатом.