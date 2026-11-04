У Києві маршрутка збила 9-річного хлопчика на самокаті: дитину госпіталізували

Фото: поліція Києва

У Деснянському районі Києва маршрутний автобус збив 9-річного хлопчика, який перетинав дорогу на самокаті. Дитина дістала травму ноги, її доправили до лікарні

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews .

Дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні, близько 18:30, на перехресті вулиці Рейгана та вулиці Ніколаєва.

За попередніми даними правоохоронців, водій маршрутного автобуса Ataman виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора та збив дитину. Хлопчик у цей час перетинав проїжджу частину на самокаті регульованим пішохідним переходом.

"Попередньо правоохоронці встановили, що водій маршрутного автобуса Ataman виїхав на вказане перехрестя на червоний сигнал світлофора та здійснив наїзд на 9-річного хлопчика, який перетинав проїжджу частину на самокаті по регульованому пішохідному переходу", — повідомили у поліції Києва.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Обставини аварії встановлюють.

Нагадаємо, що у Харкові поліцейські затримали 18-річного водія автомобіля BMW, якого підозрюють у смертельній дорожньо-транспортній пригоді. За попередніми даними, юнак керував автомобілем з ознаками алкогольного сп’яніння.