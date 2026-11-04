У Франківську через сказ у лисиці запровадили карантин на 60 днів: де діятимуть обмеження

В Івано-Франківську виявили померлу руду лисицю, у якої підтвердили сказ. Через це в мікрорайоні Пасічна запровадили карантинні обмеження терміном на 60 днів. Також у місті організували безкоштовну вакцинацію домашніх тварин

Про це повідомив заступник міського голови Івано-Франківська Руслан Гайда, передає RegioNews .

За його словами, тіло лисиці виявили на прибудинковій території за адресою вулиця Галицька, 201. У зв’язку з підтвердженням захворювання відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при міській раді, на якому визначили заходи для локалізації та недопущення поширення інфекції.

Карантинні обмеження на 60 днів діятимуть у частині мікрорайону Пасічна. Вони охоплюють територію від перехрестя вулиць Горбачевського та Галицької до перехрестя Тролейбусної та Хіміків, а також прилеглі ділянки в напрямку меж села Угринів.

Для власників домашніх тварин у Пасічній організували щоденну роботу мобільного пункту безкоштовної профілактичної вакцинації проти сказу.

Крім того, фахівці визначили загрозливу зону, до якої увійшли Івано-Франківськ, села Клузів та Угринів Угринівської громади, а також лісові й польові угіддя Українського товариства мисливців і рибалок у Тисменицькому районі.

На цих територіях уже проводять клінічні огляди та профілактичну вакцинацію собак і котів.

Сказ — гостре вірусне інфекційне захворювання, яке без своєчасної профілактики після зараження призводить до смерті. Джерелом інфекції є хворі теплокровні тварини. Людина може інфікуватися через укуси або потрапляння слини зараженої тварини на пошкоджену шкіру чи слизові оболонки.

Нагадаємо, що поліція перевіряє повідомлення про можливе жорстоке поводження з конем у селі Микуличин Івано-Франківської області. За словами заявниці, чоловік змушував кульгаву тварину тягнути деревину поблизу залізничної станції.