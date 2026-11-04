Співачка Камалія заявила про спробу отруєння та пограбування

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Українська співачка розповіла про страшний випадок. За її словами, це сталось під час благодійної поїздки до Трускавця

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Камалія розповіла, що їй стало зле після того, як вона випила чаю під час поїздки. Потім вона знайшла пошкоджену скриньку, у якій збирали пожертви для українських військових. За її словами, замок було пошкоджено, а грошей не було.

"Мене калатало. Мені було так погано, все паморочилося. У мене навіть не було сил когось покликати на допомогу. Потім мене почало нудити. Я не знаю, як я доповзла до ванної кімнати. Дві години обіймала унітаз", - каже артистка.

На її думку, до спроби її отруєння та пограбування може бути причетний тодішній її помічник. Окрему увагу вона звернула на відеоповідомлення, яке чоловік надіслав їй у месенджері. Там були номери автомобіля, які вона пов'язує з конкретними людьми.

Нагадаємо, раніше співачка Камалія розповіла, що її забрала "швидка допомога" через загострення давньої хвороби. Зірка була змушена терміново звертатись до лікарів.