У Києві на 10 днів обмежать рух Кільцевою дорогою: як об'їхати

Фото: КМДА

У Києві тимчасово обмежать рух транспорту Кільцевою дорогою в напрямку Борщагівки. Обмеження пов'язані з прокладанням резервної тепломережі на Теремках і триватимуть орієнтовно 10 днів

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Йдеться про ділянку від Одеської площі в напрямку житлового масиву Борщагівка.

Для проїзду автомобілів облаштували об’їзну дорогу з двома смугами руху. Вона проходить паралельно Кільцевій дорозі вулицею Лятошинського.

Водночас у напрямку Одеської площі транспорт рухатиметься без обмежень.

"Нова тепломережа забезпечуватиме резервне теплопостачання жителям мікрорайону Теремки в умовах постійної загрози обстрілів та пошкодження ворогом об'єктів критичної інфраструктури в холодний період", – наголосили в КМДА.

Водіїв просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів, звертати увагу на дорожні знаки та дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, в Києві розпочали підготовку до будівництва додаткових мостових переправ через Дніпро. Перші з них планують облаштувати вже на початку наступного року.