00:35  04 листопада
Відомий український актор мобілізувався до ЗСУ
00:55  04 листопада
Акторка Ірина Сопонару вирішила виїхати з Києва
01:35  04 листопада
Співачка Камалія заявила про спробу отруєння та пограбування
UA | RU
UA | RU
Володимир Фесенко політолог info@regionews.ua
04 листопада 2026, 07:59

Переговори у Брюсселі та Вашингтоні: що обговорюватимуть і чого очікувати Україні

04 листопада 2026, 07:59
Читайте также на русском языке
4 листопада мають відбутися переговори в Брюсселі за участі представників України, Європи і США. Цілком ймовірно, що до них долучиться і президент Зеленський
4 листопада мають відбутися переговори в Брюсселі за участі представників України, Європи і США. Цілком ймовірно, що до них долучиться і президент Зеленський
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За офіційними повідомленнями ми знаємо про тематику цих переговорів: гарантії безпеки для України та повоєнна архітектура Європи; "План процвітання" та пакети відбудови для України; узгодження єдиної переговорної позиції (як мінімум, між Європою і Україною).

Очевидно, що ця зустріч є підготовчим етапом перед переговорами в трьохсторонньому форматі (Україна-Росія-США). Зверну увагу на найбільш специфічний пункт порядку денного переговорів в Брюсселі - "План процвітання". Що це за дивовижний "План процвітання" в умовах ескалації війни Росії проти України? Якщо виходити з того, що відомо, і перекласти з "мови Віткоффа" на звичайну політичну мову, то йдеться про "революційну" ідею американського переговірника – відновити експорт російського газу в Європу через Україну за посередництва США. Колись Ангела Меркель теж вважала, що краще торгувати, ніж воювати. Однак путін цю логіку спростував. Зараз ми бачимо спробу номер два в реалізації цієї ідеї у виконанні Віткоффа. Ідея сумнівна, навіть в Кремлі її на даний момент відкидають. І точно можна сказати, що обговорювати це доречно лише за умови повного припинення вогню.

Нічого надзвичайного від зустрічі в Брюсселі я не очікую. Там головне завдання українських і європейських представників – стримати фантазії Віткоффа, і якось налаштувати його на переговори хоча б про поетапне припинення вогню.

Найбільша інтрига – зустріч у Вашингтоні, яка відбудеться 5 листопада. Декілька днів тому я трохи пожартував щодо того, що варто поставити в мирні переговори з боку США Меланію Трамп замість Віткоффа. Сталося трохи інакше. Можливо з’являється паралельний переговорний трек – імені Меланії Трамп. Дуже цікаво, що з цього вийде. Хочеться сподіватися, що Меланію Трамп надихнула успішна гуманітарна місія в Олешках. Звісно, не варто чекати від Меланії Трамп якихось надзвичайних переговорних зусиль. Але російському представнику Дмітрієву буде дуже важко відмовити дружині Президента США. Інша річ, а на чому вона буде наполягати? Якщо, звісно, буде на чомусь наполягати. Скоріше, вона щось запропонує. Найбільш вірогідний варіант – пропозиція нових локальних гуманітарних проєктів по лінії зіткнення. Навіть це було б непогано. Саме тому там будуть омбудсмени з України і Росії. І це трохи ламає стратегію Кремля, спрямовану на ескалацію війни під прикриттям мирних переговорів.

Дива від зустрічі у Вашингтоні я не чекаю, але для мене ця подія є набагато більш цікавою, ніж зустріч в Брюсселі, і навіть переговори в Абу-Дабі.

Ще одна цікава інтрига зустрічі у Вашингтоні – участь в цих переговорах Давида Арахамії. Для нього це зірковий час як для переговірника. Це покруче Стамбула в 2022 році, тому що ця зустріч буде в Білому домі. Можна засвітитися не лише перед Меланією, а й перед самим Дональдом Трампом (навіть після ймовірної його поразки на виборах до Конгресу США). До Давида Георгійовича є багато зауважень і претензій, але я йому щиро бажаю продемонструвати всі свої авантюрно-переговорні таланти для просування українських позицій. Головне не загратися, і не сплутати інтереси України з власними намірами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна РФ перемовини Брюссель США
 
Підписуйтесь на RegioNews
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
59 зниклих безвісти: у Комишувасі триває пошук людей після удару РФ
04 листопада 2026, 08:46
Росіяни 25 разів обстріляли Сумщину: поранена 69-річна жінка
04 листопада 2026, 08:29
Погрожує зброєю та блокує обшук: НАБУ заявило про інцидент із посадовцем СБУ
04 листопада 2026, 08:16
Намагалися отруїти пенсіонерку заради квартири: у Києві викрили групу шахраїв
04 листопада 2026, 07:56
Росіяни атакували Тернопільщину: пошкоджений енергооб'єкт
04 листопада 2026, 07:49
Двоє людей загинули, ще троє поранені через російські атаки на Запоріжжя та район
04 листопада 2026, 07:40
У Києві уламки дрона впали поблизу будинку
04 листопада 2026, 07:36
Бійці ЗСУ ліквідували за добу майже 2200 російських окупантів
04 листопада 2026, 07:24
Трамп заговорив про готовність України та Росії завершити війну
04 листопада 2026, 07:22
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Михайло Шнайдер
Всі блоги »