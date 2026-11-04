4 листопада мають відбутися переговори в Брюсселі за участі представників України, Європи і США. Цілком ймовірно, що до них долучиться і президент Зеленський

4 листопада мають відбутися переговори в Брюсселі за участі представників України, Європи і США. Цілком ймовірно, що до них долучиться і президент Зеленський

Фото: з відкритих джерел

За офіційними повідомленнями ми знаємо про тематику цих переговорів: гарантії безпеки для України та повоєнна архітектура Європи; "План процвітання" та пакети відбудови для України; узгодження єдиної переговорної позиції (як мінімум, між Європою і Україною).

Очевидно, що ця зустріч є підготовчим етапом перед переговорами в трьохсторонньому форматі (Україна-Росія-США). Зверну увагу на найбільш специфічний пункт порядку денного переговорів в Брюсселі - "План процвітання". Що це за дивовижний "План процвітання" в умовах ескалації війни Росії проти України? Якщо виходити з того, що відомо, і перекласти з "мови Віткоффа" на звичайну політичну мову, то йдеться про "революційну" ідею американського переговірника – відновити експорт російського газу в Європу через Україну за посередництва США. Колись Ангела Меркель теж вважала, що краще торгувати, ніж воювати. Однак путін цю логіку спростував. Зараз ми бачимо спробу номер два в реалізації цієї ідеї у виконанні Віткоффа. Ідея сумнівна, навіть в Кремлі її на даний момент відкидають. І точно можна сказати, що обговорювати це доречно лише за умови повного припинення вогню.

Нічого надзвичайного від зустрічі в Брюсселі я не очікую. Там головне завдання українських і європейських представників – стримати фантазії Віткоффа, і якось налаштувати його на переговори хоча б про поетапне припинення вогню.

Найбільша інтрига – зустріч у Вашингтоні, яка відбудеться 5 листопада. Декілька днів тому я трохи пожартував щодо того, що варто поставити в мирні переговори з боку США Меланію Трамп замість Віткоффа. Сталося трохи інакше. Можливо з’являється паралельний переговорний трек – імені Меланії Трамп. Дуже цікаво, що з цього вийде. Хочеться сподіватися, що Меланію Трамп надихнула успішна гуманітарна місія в Олешках. Звісно, не варто чекати від Меланії Трамп якихось надзвичайних переговорних зусиль. Але російському представнику Дмітрієву буде дуже важко відмовити дружині Президента США. Інша річ, а на чому вона буде наполягати? Якщо, звісно, буде на чомусь наполягати. Скоріше, вона щось запропонує. Найбільш вірогідний варіант – пропозиція нових локальних гуманітарних проєктів по лінії зіткнення. Навіть це було б непогано. Саме тому там будуть омбудсмени з України і Росії. І це трохи ламає стратегію Кремля, спрямовану на ескалацію війни під прикриттям мирних переговорів.

Дива від зустрічі у Вашингтоні я не чекаю, але для мене ця подія є набагато більш цікавою, ніж зустріч в Брюсселі, і навіть переговори в Абу-Дабі.

Ще одна цікава інтрига зустрічі у Вашингтоні – участь в цих переговорах Давида Арахамії. Для нього це зірковий час як для переговірника. Це покруче Стамбула в 2022 році, тому що ця зустріч буде в Білому домі. Можна засвітитися не лише перед Меланією, а й перед самим Дональдом Трампом (навіть після ймовірної його поразки на виборах до Конгресу США). До Давида Георгійовича є багато зауважень і претензій, але я йому щиро бажаю продемонструвати всі свої авантюрно-переговорні таланти для просування українських позицій. Головне не загратися, і не сплутати інтереси України з власними намірами.