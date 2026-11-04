Понад 2 кг кратому на 150 тисяч гривень: у Рівному судитимуть чоловіка
У Рівному судитимуть чоловіка, якого обвинувачують у придбанні та зберіганні з метою збуту понад 2 кілограмів кратому. Вартість вилученої речовини за цінами "чорного" ринку становить понад 150 тисяч гривень
Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews.
Правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та скерували обвинувальні матеріали до суду.
За інкримінованою статтею чоловікові загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, із середини вересня ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Наразі в її межах відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
У Франківську через сказ у лисиці запровадили карантин на 60 днів: де діятимуть обмеження
04 листопада 2026, 18:55Вибив хвіртку та проник у будинок: на Харківщині чоловік намагався викрасти золоті прикраси
04 листопада 2026, 18:36У Святошинському районі Києва п’яний водій в’їхав у відбійник
04 листопада 2026, 18:16Двоє 17-річних мотоциклістів зіткнулися на Рівненщині: хлопці в тяжкому стані
04 листопада 2026, 17:59На Прикарпатті хлопець "піймався" з пакетом наркотиків
04 листопада 2026, 17:40Плівки НАБУ: Судді Печерського райсуду за хабарі повертали майно "колцентрам"
04 листопада 2026, 17:37Прикордонники накрили вогнем БТР росіян
04 листопада 2026, 17:15Операція "Карфаген": фігуранти планували вбивство журналіста Дениса Бігуса
04 листопада 2026, 16:55На Тернопільщині арбітражного керуючого підозрюють у незаконному продажу кінного заводу
04 листопада 2026, 16:53
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі блоги »