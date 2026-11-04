Понад 2 кг кратому на 150 тисяч гривень: у Рівному судитимуть чоловіка

Фото ілюстративне

У Рівному судитимуть чоловіка, якого обвинувачують у придбанні та зберіганні з метою збуту понад 2 кілограмів кратому. Вартість вилученої речовини за цінами "чорного" ринку становить понад 150 тисяч гривень

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews .

Правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та скерували обвинувальні матеріали до суду.

За інкримінованою статтею чоловікові загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, із середини вересня ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Наразі в її межах відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.