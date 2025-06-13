Фото з відкритих джерел

Стало відомо, що правоохоронці оголосили про підозру членам правління НАК "Нафтогаз України". Йдеться про Василя Володіна, Максима Горбатюка, Аллу Сушон

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

Антикорупційні органи повідомили про підозру члену правління НАК "Нафтогаз України" Василю Володіну, директору з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максиму Горбатюку та колишній директорці державного підприємства "Укркомунобслуговування" Аллі Сушон.

За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у столиці по вулиці Тирамспільска. Йдеться про площу понад 11 гектарів під будівництво житлового комплексу. Відомо, що до реалізації схеми залучили посадових осіб Мінрегіону та директорку державного підприємства.

Ці люди обіймали посади тоді, коли міністерство очолював Олексій Чернишов. Тоді посадовці створили умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства незаконно уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори.

Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова

Згідно з тими договорами, забудовник повинен був віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Землю та наявні на ній будівні оцінили майже вп'ятеро дешевше. Різниця між оцінкою та ринковою вартістю була понад мільярд гривень. НАБУ та САП наклали арешт на цю ділянку.

Відомо, що реалізовували оборудку забудовник та його довірена особа надали службовим особам Міністерства та визначеним ними особам знижку на квартири у вже побудованих житлових комплексах Києва. З цією знижкою вартість квадратного метра становила 1-8 тисяч гривень. При цьому мінімальна ринкова вартість становила 30 тисяч гривень. Загальний розмір неправомірної вигоди становив 16,8 мільйона гривень.

Зазначається, що одна з квартир забудовника Копистри, як встановили журналісти Української правди ще рік тому, опинилась у власності дружини спецслужбовця Вадима Марчука. Відомо, що він в період 2021-2023 років забезпечував охорону Олексію Чернишову, коли той був очільником Мінрегіону.

Також один з обшуків правоохоронці проводили у квартирі Юлії Марчук, дружини Вадима Марчука. Журналістам вдалось з'ясувати, що він і сам живе в тій квартирі.

Нагадаємо, що "Українська правда" опублікувала розслідування, у якому оприлюднила докази того, що НАБУ отримало ухвалу на обшук у керівника НАК "Нафтогаз України" та колишнього міністра розвитку громад і території Олексія Чернишова. Проте детективи НАБУ не провели ці обшуки на прохання директора НАБУ Семена Кривоноса.

Також раніше повідомлялось, що НАБУ провело низку обшуків у чиновників, яких пов'язують з колишнім очільником НАК "Нафтогазу" Олексієм Чернишовим, у справі про корупцію у Мінрегіоні. Зокрема, у члена правління НАК "Нафтогаз України" Василя Володіна та директора з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максима Горбатюка.

Зараз Олексій Чернишов очолює вже інше відомство — Міністерство національної єдності.