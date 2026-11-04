На Прикарпатті хлопець "піймався" з пакетом наркотиків

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Правоохоронці затримали молодого жителя Прикарпаття. У нього знайшли речовини, схожі на наркотики

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Затримали 23-річного жителя Івано-Франківського району. Він замовив речовину через месенджер та заплатив за "товар" кілька тисяч гривень. Згодом правоохоронці затримали його після того, як він отримав посилку з пів колограма ймовірного кратому.

Тепер хлопцю загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, із середини вересня ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Наразі в її межах відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.