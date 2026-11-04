Вибив хвіртку та проник у будинок: на Харківщині чоловік намагався викрасти золоті прикраси

Фото: поліція Харківської області

У селищі Савинці на Харківщині поліцейські затримали 30-річного чоловіка, який намагався викрасти ювелірні прикраси з приватного будинку. Загальна вартість виробів становить майже 27 тисяч гривень

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, подія сталася 2 жовтня близько 5:00. Чоловік вибив дерев’яну хвіртку, проник на територію приватного домоволодіння, а потім через незачинені двері потрапив усередину будинку.

У помешканні він намагався заволодіти трьома золотими каблучками та срібною підвіскою. Однак завершити крадіжку не встиг — поліцейські виявили чоловіка безпосередньо на місці події та припинили його дії.

Слідчі повідомили 30-річному фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 15 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — замах на крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.