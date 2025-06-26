Чернишов — другий після Кириленка, кого не звільнили за фактом підозри
А далі буде лише сюжет, який вже неможливо буде прикрити фіговим листочком і де поблажливість тільки гратиме проти влади
А далі буде лише сюжет, який вже неможливо буде прикрити фіговим листочком і де поблажливість тільки гратиме проти влади
Про Чернишова. Зафіксую тут дещо з того, що відбувається, так само як зафіксувала слухання по спільнику міністра Копистирі. Бо якщо завтра судовий сюжет піде іншим шляхом, це буде дуже промовисто. Як і те, що відбулося вже.
Отож:
- Чернишов — другий після Кириленка, кого не звільнили за фактом підозри. Тобто всі звірі, звісно, рівні, але є рівніші.
- не прийти в суд, бо, бачте, Кабмін — це теж опція не для всіх.
- відсутність арешту як запобіжного і 120 млн застави при збитках більше мільярда, навіть якщо схема була зупинена — це теж опція не для всіх.
- і нарешті. З того, що я побачила з сюжетів, в процесі Чернишова інший прокурор, не та прекрасна жінка — дуже виважена і точна — яку хотіли відвести ще адвокати у справі Копистири.
Можливо, ця прокурор знала про це. Тому ще в засіданнях по Копистирі все максимально чітко озвучила. Так, що якщо вітер і зміниться, все вже було зафіксовано. І я направду пишаюсь, що такі прокурори є.
А далі буде лише сюжет, який вже неможливо буде прикрити фіговим листочком і де поблажливість тільки гратиме проти влади.
Запобіжний захід Чернишову: суд розгляне справу 27 червняВсі новини »
25 червня 2025, 15:14Замість арешту – застава: прокуратура просить 120 мільйонів для Чернишова
25 червня 2025, 11:48Корупція у Мінрегіоні: Чернишову оголосили підозру
23 червня 2025, 17:44
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
В Івано-Франківську побили офіцера "Азову" Андрыя Кориневича - у Нацгвардії прокоментували ситуацію
26 червня 2025, 14:16В Україні завтра буде тепло, подекуди дощі з грозами
26 червня 2025, 14:09У Києві правоохоронці викрили підпільний завод із виробництва алкогольних напоїв
26 червня 2025, 13:59На Закарпатті судитимуть експосадовця, який незаконно передав у приватну власність заповідні землі
26 червня 2025, 13:49В Україні затримали 14-х організаторів схем ухилення від мобілізації
26 червня 2025, 13:39У Києві багатоповерхівку зруйнували уламки збитої ракети — Повітряні сили
26 червня 2025, 13:31На Прикарпатті затримали водія, який за 6000 доларів намагався переправити за кордон чоловіка призовного віку
26 червня 2025, 13:21Чому від заміни уряду не варто очікувати нічого хорошого й нічого поганого
26 червня 2025, 12:59У Кременчуці ТЦК перевірить транспортний коледж через велику кількість студентів 25+
26 червня 2025, 12:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова