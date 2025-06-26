Чернишов — другий після Кириленка, кого не звільнили за фактом підозри

А далі буде лише сюжет, який вже неможливо буде прикрити фіговим листочком і де поблажливість тільки гратиме проти влади

А далі буде лише сюжет, який вже неможливо буде прикрити фіговим листочком і де поблажливість тільки гратиме проти влади

Фото з відкритих джерел

Про Чернишова. Зафіксую тут дещо з того, що відбувається, так само як зафіксувала слухання по спільнику міністра Копистирі. Бо якщо завтра судовий сюжет піде іншим шляхом, це буде дуже промовисто. Як і те, що відбулося вже. Отож: Чернишов — другий після Кириленка, кого не звільнили за фактом підозри. Тобто всі звірі, звісно, рівні, але є рівніші.

не прийти в суд, бо, бачте, Кабмін — це теж опція не для всіх.

відсутність арешту як запобіжного і 120 млн застави при збитках більше мільярда, навіть якщо схема була зупинена — це теж опція не для всіх.

і нарешті. З того, що я побачила з сюжетів, в процесі Чернишова інший прокурор, не та прекрасна жінка — дуже виважена і точна — яку хотіли відвести ще адвокати у справі Копистири. Можливо, ця прокурор знала про це. Тому ще в засіданнях по Копистирі все максимально чітко озвучила. Так, що якщо вітер і зміниться, все вже було зафіксовано. І я направду пишаюсь, що такі прокурори є. А далі буде лише сюжет, який вже неможливо буде прикрити фіговим листочком і де поблажливість тільки гратиме проти влади.

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