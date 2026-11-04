Плівки НАБУ: Судді Печерського райсуду за хабарі повертали майно "колцентрам"

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Судді Печерського районного суду Києва за хабарі допомагали повертати майно так званим "колцентрам", які випадково потрапляли в поле зору правоохоронців

Про це йдеться у матеріалі відомства, передає RegioNews .

Як повідомляє НАБУ, схема з кришуванням мережі шахрайських колцентрів дала збій після того, як правоохоронці прийшли з обшуками до одного з офісів в Одесі.

Під час слідчих дій вони вилучили майно.

Однак співорганізатор злочинної групи Андрій Осіпов на прізвисько "Кримінал", використовуючи зв’язки серед правоохоронців, розробив план повернення вилученого майна через Печерський райсуд Києва.

За вирішення цього питання учасники схеми мали заплатити загалом 47 тисяч доларів.

Із цієї суми 30 тисяч доларів призначалися представникам слідчих органів, ще 10 тисяч — суддям Печерського райсуду.

Решта 7 тисяч доларів була стандартною щомісячною платою за кришування одного "колцентру".

Окрім того, за даними ЗМІ, до складу злочинної групи входив Єгор Левченко, відомий також як Єгор Буркін — громадянин Росії, якого українські та російські правоохоронці вважають засновником і очільником транснаціонального наркосиндикату "Хімпром". Під кінець 2023 року президент України Зеленський запровадив проти нього персональні санкції, а сам Левченко вже кілька років переховується від правосуддя в Латинській Америці.

Нагадаємо, що НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої, за даними слідства, систематично передавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів. За це вони отримували прикриття для роботи шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Серед фігурантів:

організатор на прізвисько "Кримінал",

очільник наркокартелю "Хімпром", відомий як "Мексиканець",

двоє виконавців — "Боксер" і "Паша",

двоє поліцейських із псевдонімами "Прайс" і "Консультант".

Окремо слідство вказує на генерала-майора СБУ з позивним "Акім", який, за версією правоохоронців, мав забезпечувати захист угруповання від уваги колег зі спецслужби.

Зранку 4 листопада НАБУ заявило про перешкоджання роботі своїх детективів під час проведення слідчих дій за ухвалою слідчого судді ВАКС. Один із високопосадовців СБУ погрожував застосуванням вогнепальної зброї та не допускав детективів до місця проведення обшуку.

Обшуки НАБУ і САП у керівників підрозділів Служби безпеки можуть бути пов'язані з діяльністю Андрія Осіпова на прізвисько "Кримінал". Раніше його затримали антикорупційні органи

За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, ідеться про генерала Сергія Дуку.

У СБУ підтвердили проведення слідчих дій в соїх співробітників.