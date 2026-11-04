Київ тримається попри руйнування енергетики

Ситуація по забезпеченню киян електрикою, водою і (підозрюю) теплом досить сумна. Причини відомі. Не хочу навіть писати про це. Але назад час вже не вернеш…

Ситуація по забезпеченню киян електрикою, водою і (підозрюю) теплом досить сумна. Причини відомі. Не хочу навіть писати про це. Але назад час вже не вернеш…

Фото: censor.net

Із оптимістичного: якщо при розбитих і непрацюючих ТЕЦ та перебитих трансформаторах і пошкоджених лініях електропередач місто все ж таки функціонує, то те, що називалося "колапсом", виявляється ще точно не колапс!

краще зараз шукати антикризові рішення, а не при морозах. Сподіваюся, що висновки зроблені;

бензин і дизель дорогі, але ж є;

інтернет мобільний працює (окрема подяка причетним);

трохи більше розуміють і солідаризуються люди з тими, хто ще в гіршій ситуації ближче до фронту;

передбачали фахівці, що для нових російських дронів прийдеться застосовувати вночі світломаскування. Вже зроблено!

родичі знову стали цікавитися, як там у кожного ситуація?

ну і саме головне: ми не за полярним колом - тому неодмінно буде світлий ранок…

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