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Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
04 листопада 2026, 09:45

Київ тримається попри руйнування енергетики

04 листопада 2026, 09:45
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Ситуація по забезпеченню киян електрикою, водою і (підозрюю) теплом досить сумна. Причини відомі. Не хочу навіть писати про це. Але назад час вже не вернеш…
Ситуація по забезпеченню киян електрикою, водою і (підозрюю) теплом досить сумна. Причини відомі. Не хочу навіть писати про це. Але назад час вже не вернеш…
Фото: censor.net
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Із оптимістичного:

  • якщо при розбитих і непрацюючих ТЕЦ та перебитих трансформаторах і пошкоджених лініях електропередач місто все ж таки функціонує, то те, що називалося "колапсом", виявляється ще точно не колапс!
  • краще зараз шукати антикризові рішення, а не при морозах. Сподіваюся, що висновки зроблені;
  • бензин і дизель дорогі, але ж є;
  • інтернет мобільний працює (окрема подяка причетним);
  • трохи більше розуміють і солідаризуються люди з тими, хто ще в гіршій ситуації ближче до фронту;
  • передбачали фахівці, що для нових російських дронів прийдеться застосовувати вночі світломаскування. Вже зроблено!
  • родичі знову стали цікавитися, як там у кожного ситуація?
  • ну і саме головне: ми не за полярним колом - тому неодмінно буде світлий ранок…
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Україна війна Київ вода обстріли опалення енергетика забезпечення
 
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