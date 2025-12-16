Жителю Житомирщины объявили подозрение: годами насиловал двух падчериц
Житель Житомирского района неоднократно насиловал и совершал сексуальное насилие в отношении двух малолетних падчериц
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
Мужчина совершал насилие над детьми с 2019 года. Впервые злоумышленник совершил действия против половой свободы девочек, когда им было 8 и 4 года.
Во время просветительских мероприятий в школах, проводимых ювенальными прокурорами, старшая девочка обратилась за помощью к общественной организации "Ла Страда – Украина", контакты которой получила на встрече, и сообщила о совершенном насилии.
Злоумышленнику сообщили о подозрении. 34-летнего мужчину взяли под стражу без права внесения залога.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее в Харьковской области мужчину осудили за изнасилование 11-летней девочки. Злоумышленнику назначили 13 лет лишения свободы.