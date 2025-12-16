Фото: полиция

В городе Хуст правоохранители задержали двух дельцов за незаконную переправку мужчин через государственную границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Двое дельцов из Тячевского района в возрасте 21 и 24 лет переправляли своих клиентов в Румынию через горную реку Тиса. За свои услуги они брали по 8000 долларов. Переправу осуществляли в пределах поселка Великий Бычков Раховского района.

Правоохранители задержали фигурантов в городе Хуст сразу после получения ими денег от очередного клиента.

Задержанных поместили в изолятор временного содержания. Им сообщили о подозрении.

Следствие по делу продолжается.

Напомним, ранее в Одесской области пограничники задержали микроавтобус с мужчинами, которые заплатили по 8000 долларов, чтобы попасть в Молдову.