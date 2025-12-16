На Львовщине фиксируют рекордную вспышку болезни Лайма
Во Львовской области наблюдается стремительный рост заболеваемости болезнью Лайма
Об этом сообщил Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний, передает RegioNews.
За 11 месяцев 2025 года количество заболевших выросло на 42% по сравнению с прошлым годом.
Медики констатируют стабильное ухудшение ситуации за последние три года:
- 2023 год – 252 случая;
- 2024 год – 433 случая;
- 11 месяцев 2025 года – уже 594 случая.
Даже в ноябре, когда активность клещей обычно падает, зафиксировано 52 случая инфицирования, из которых 20 случаев – во Львове.
Всего с начала года во Львове зарегистрировано 323 случая болезни Лайма.
По данным эпидемиологов, каждый пятый инфицированный житель заболел во время прогулок в городских парках. Самые опасные локации в 2025 году:
- Парк им. Иоанна Павла II – 20 случаев (самая опасная зона);
- Ореховая Роща и Стрыйский парк – по 8 случаев;
- Белогорща – 7 случаев;
- Левандовский парк – 5 случаев;
- Скниловский парк – 4 случая;
- Прогулка – 3 случая;
- Снопковский парк – 2 случая;
- Парк им. И. Франко и парк "700-летия Львова" – по 1 случаю.
Медики советуют в случае укуса клеща не заниматься самолечением, а обратиться в травмпункт для безопасного удаления насекомого.
Напомним, в сентябре в Ковельском районе Волынской области зарегистрирован третий случай клещевого вирусного энцефалита. Заболел 75-летний мужчина после посещения леса.