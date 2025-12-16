На Львовщине фиксируют рекордную вспышку болезни Лайма

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний, передает RegioNews.

За 11 месяцев 2025 года количество заболевших выросло на 42% по сравнению с прошлым годом.

Медики констатируют стабильное ухудшение ситуации за последние три года:

2023 год – 252 случая;

2024 год – 433 случая;

11 месяцев 2025 года – уже 594 случая.

Даже в ноябре, когда активность клещей обычно падает, зафиксировано 52 случая инфицирования, из которых 20 случаев – во Львове.

Всего с начала года во Львове зарегистрировано 323 случая болезни Лайма.

По данным эпидемиологов, каждый пятый инфицированный житель заболел во время прогулок в городских парках. Самые опасные локации в 2025 году:

Парк им. Иоанна Павла II – 20 случаев (самая опасная зона); Ореховая Роща и Стрыйский парк – по 8 случаев; Белогорща – 7 случаев; Левандовский парк – 5 случаев; Скниловский парк – 4 случая; Прогулка – 3 случая; Снопковский парк – 2 случая; Парк им. И. Франко и парк "700-летия Львова" – по 1 случаю.

Медики советуют в случае укуса клеща не заниматься самолечением, а обратиться в травмпункт для безопасного удаления насекомого.

Напомним, в сентябре в Ковельском районе Волынской области зарегистрирован третий случай клещевого вирусного энцефалита. Заболел 75-летний мужчина после посещения леса.