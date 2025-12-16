14:35  16 декабря
Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
10:40  16 декабря
На Полтавщине Mercedes-Benz насмерть сбил мужчину
07:16  16 декабря
Драка подростков в Ирпене: полиция открыла уголовное производство
UA | RU
UA | RU
16 декабря 2025, 14:24

На Львовщине фиксируют рекордную вспышку болезни Лайма

16 декабря 2025, 14:24
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области наблюдается стремительный рост заболеваемости болезнью Лайма

Об этом сообщил Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний, передает RegioNews.

За 11 месяцев 2025 года количество заболевших выросло на 42% по сравнению с прошлым годом.

Медики констатируют стабильное ухудшение ситуации за последние три года:

  • 2023 год – 252 случая;
  • 2024 год – 433 случая;
  • 11 месяцев 2025 года – уже 594 случая.

Даже в ноябре, когда активность клещей обычно падает, зафиксировано 52 случая инфицирования, из которых 20 случаев – во Львове.

Всего с начала года во Львове зарегистрировано 323 случая болезни Лайма.

По данным эпидемиологов, каждый пятый инфицированный житель заболел во время прогулок в городских парках. Самые опасные локации в 2025 году:

  1. Парк им. Иоанна Павла II – 20 случаев (самая опасная зона);
  2. Ореховая Роща и Стрыйский парк – по 8 случаев;
  3. Белогорща – 7 случаев;
  4. Левандовский парк – 5 случаев;
  5. Скниловский парк – 4 случая;
  6. Прогулка – 3 случая;
  7. Снопковский парк – 2 случая;
  8. Парк им. И. Франко и парк "700-летия Львова" – по 1 случаю.

Медики советуют в случае укуса клеща не заниматься самолечением, а обратиться в травмпункт для безопасного удаления насекомого.

Напомним, в сентябре в Ковельском районе Волынской области зарегистрирован третий случай клещевого вирусного энцефалита. Заболел 75-летний мужчина после посещения леса.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов парк медики Львовская область клещи болезнь Лайма
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
16 декабря 2025, 14:35
В Сумской области мошенник продал военному авто, которого не существует
16 декабря 2025, 14:15
На Волыни пограничники сорвали воздушную контрабанду белорусских сигарет
16 декабря 2025, 14:07
Оккупанты атаковали село на Харьковщине: пострадали двое детей
16 декабря 2025, 13:59
Трансфер по реке в Румынию за 8000$: на Закарпатье задержали двух переправщиков
16 декабря 2025, 13:56
Жителю Житомирщины объявили подозрение: годами насиловал двух падчериц
16 декабря 2025, 13:47
В Харькове мужчина напал на полицейского – полиция разыскивает преступника
16 декабря 2025, 13:38
В Украине усиливают безопасность морских портов
16 декабря 2025, 13:27
Смертельное ДТП в Днепропетровской области: дело относительно военного передали в суд
16 декабря 2025, 13:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Все блоги »