Зеленский заявил о разных позициях Украины и США по разделу территорий
В вопросе разделения территорий позиции США и Украины пока отличаются
Как передает RegioNews, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
"У нас разные позиции с Россией относительно территорий… И я думаю, что американская сторона как медиатор будет предлагать разные шаги, чтобы найти хоть какой-то консенсус", – сообщил он.
По словам Зеленского, вопрос территорий непростой, но диалога по территориям было достаточно.
Как сообщалось, Зеленский не принял предложение американцев о выводе войск из Донбасса. При этом американская сторона заявила о "значительном прогрессе" в переговорах.
15 декабря 2025, 19:55
