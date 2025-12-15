Зеленский заявил о разных позициях Украины и США по разделу территорий

фото: Офис Президента Украины

В вопросе разделения территорий позиции США и Украины пока отличаются

Как передает RegioNews, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

"У нас разные позиции с Россией относительно территорий… И я думаю, что американская сторона как медиатор будет предлагать разные шаги, чтобы найти хоть какой-то консенсус", – сообщил он.

По словам Зеленского, вопрос территорий непростой, но диалога по территориям было достаточно.

Как сообщалось, Зеленский не принял предложение американцев о выводе войск из Донбасса. При этом американская сторона заявила о "значительном прогрессе" в переговорах.