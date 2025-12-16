Фото: Нацполиция

В Сумской области военный стал жертвой мошенника. Это случилось, когда защитник хотел приобрести автомобиль

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает RegioNews.

45-летний военный в социальной сети увидел объявление о продаже автомобиля. Он связался с продавцом и обсудил подробности. Впоследствии защитник перечислил 123 тысяч гривен. Через полторы недели продавец перестал отвечать на сообщения и звонки. Военный не получил ни возврата денег, ни обещанного автомобиля.

"По заявлению от гражданина, ставшего очередной жертвой аферистов, в полиции открыли уголовное производство по ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины. Правоохранители советуют гражданам выбирать только проверенные ресурсы для осуществления онлайн-покупок и предпочесть наложенные платы за услуги", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее на Буковине женщина стала жертвой мошенничества. Ей позвонил неизвестный и предложил денежную помощь. Когда аферист получил ее данные, то с карты украли деньги.