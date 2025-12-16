14:35  16 декабря
Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
10:40  16 декабря
На Полтавщине Mercedes-Benz насмерть сбил мужчину
07:16  16 декабря
Драка подростков в Ирпене: полиция открыла уголовное производство
UA | RU
UA | RU
16 декабря 2025, 14:15

В Сумской области мошенник продал военному авто, которого не существует

16 декабря 2025, 14:15
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Сумской области военный стал жертвой мошенника. Это случилось, когда защитник хотел приобрести автомобиль

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает RegioNews.

45-летний военный в социальной сети увидел объявление о продаже автомобиля. Он связался с продавцом и обсудил подробности. Впоследствии защитник перечислил 123 тысяч гривен. Через полторы недели продавец перестал отвечать на сообщения и звонки. Военный не получил ни возврата денег, ни обещанного автомобиля.

"По заявлению от гражданина, ставшего очередной жертвой аферистов, в полиции открыли уголовное производство по ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины. Правоохранители советуют гражданам выбирать только проверенные ресурсы для осуществления онлайн-покупок и предпочесть наложенные платы за услуги", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее на Буковине женщина стала жертвой мошенничества. Ей позвонил неизвестный и предложил денежную помощь. Когда аферист получил ее данные, то с карты украли деньги.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист мошенник Сумская область
Звонок из "благотворительной организации": на Буковине мошенники выманили у людей десятки тысяч гривен
15 декабря 2025, 19:15
Купил авто, которого не существовало: житель Житомирщины "подарил" деньги аферистам
08 декабря 2025, 20:20
На Сумщине мошенники под видом банковской службы обманули трех украинцев почти на 1 млн грн
08 декабря 2025, 20:18
Все новости »
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
В Кропивницком водитель в нетрезвом состоянии сбил подростка
16 декабря 2025, 14:44
Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
16 декабря 2025, 14:35
На Львовщине фиксируют рекордную вспышку болезни Лайма
16 декабря 2025, 14:24
На Волыни пограничники сорвали воздушную контрабанду белорусских сигарет
16 декабря 2025, 14:07
Оккупанты атаковали село на Харьковщине: пострадали двое детей
16 декабря 2025, 13:59
Трансфер по реке в Румынию за 8000$: на Закарпатье задержали двух переправщиков
16 декабря 2025, 13:56
Жителю Житомирщины объявили подозрение: годами насиловал двух падчериц
16 декабря 2025, 13:47
В Харькове мужчина напал на полицейского – полиция разыскивает преступника
16 декабря 2025, 13:38
В Украине усиливают безопасность морских портов
16 декабря 2025, 13:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Все блоги »