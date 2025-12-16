15:16  16 декабря
В Одессе российский дрон влетел в многоэтажку, обломки упали возле школы
Стало известно, когда возобновит работу Херсонская ТЭЦ
Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
В Кропивницком водитель в нетрезвом состоянии сбил подростка

Фото: Национальная полиция
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего. Авария произошла 15 декабря на улице Яновского в Кропивницком

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что водитель транспортного средства, 1977 года, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время движения он выехал за пределы проезжей части и наехал на несовершеннолетнего пешехода, 2010 года рождения, который находился вне проезжей части.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

Ведомости по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Ровенской области водитель сбил 14-летнего парня и скрылся с места происшествия . Парень получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы до сих пор находится в больнице.

