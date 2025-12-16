В Кропивницком водитель в нетрезвом состоянии сбил подростка

Фото: Национальная полиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего. Авария произошла 15 декабря на улице Яновского в Кропивницком

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что водитель транспортного средства, 1977 года, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время движения он выехал за пределы проезжей части и наехал на несовершеннолетнего пешехода, 2010 года рождения, который находился вне проезжей части.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

Ведомости по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

